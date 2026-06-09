LOAD ZX SPECTRUM Museum celebra o futebol com Football Classics

Foi recentemente anunciado pelo LOAD ZX SPECTRUM Museum o evento Football Classics. Trata-se de uma celebração do futebol e dos vários jogos dedicados ao desporto que surgiram ao longo dos anos.

Como por várias ocasiões vos viémos dar a conhecer, o LOAD ZX SPECTRUM Museum é um espaço inteiramente dedicado a esse fantástico pedaço de tecnologia e entretenimento.

Sediado em Catanhede, o museu lança regularmente iniciativas comemorativas dos tempos áureos do Spectrum e em breve começa mais um evento especial: Football Classics.

O Football Classics é um evento internacional dedicado à história dos videojogos de futebol clássicos que, como referi, celebra os 40 anos da evolução do futebol digital, reunindo criadores lendários e entusiastas do retrogaming.

O evento, vai reunir alguns criadores lendários e pioneiros da indústria como Kevin Toms (criador do Football Manager original de 1982), Jon Hare (co-criador do mítico Sensible Soccer) e Jon Ritman (autor do fantástico Match Day).

Quem estiver interessado e puder deslocar-se a Cantanhede, poderá ter uma oportunidade única de jogar os títulos de futebol mais famosos das décadas de 80 e 90 diretamente nos computadores e consolas originais da época.

Vai haver lugar para muitos motivos de interesse para os entusiastas de videojogos de futebol. Segundo a organização, vai haver espaço para várias exposições, diversas palestras e muitas entrevistas, com conversas ao vivo com alguns programadores sobre os bastidores e os desafios que tiveram para criar jogos de futebol com as limitações técnicas do passado.

O evento Football Classics, vai ter lugar no LOAD ZX SPECTRUM Museum em Cantanhede, nos próximos dias 13 e 14 de junho.