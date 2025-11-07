Rockstar adia novamente o lançamento de GTA 6. Nova data já confirmada

O muito aguardado Grand Theft Auto (GTA) 6, da Rockstar Games, sofreu um novo adiamento, contrariando as expectativas de um lançamento em 2025. A produtora confirmou oficialmente a nova data, prolongando a já longa espera dos jogadores por todo o mundo.

Em maio, dissemos:

[...] a próxima entrada na aclamada saga GTA está agora prevista para a primavera de 2026 (se não surgirem novos imprevistos).

Pois bem, surgiram...

Lançamento do GTA 6 agendado para o final de 2026

A Rockstar Games pôs fim à especulação e anunciou formalmente que a nova data de lançamento do GTA 6 está agora fixada em 19 de novembro de 2026. Este anúncio representa um adiamento considerável face à janela de lançamento inicialmente prevista para 2025.

Esta alteração significa que os fãs terão de esperar mais de um ano e meio para regressar ao universo da popular saga, assinalando o segundo ajuste no calendário do projeto.

No seu comunicado oficial, a Rockstar Games justifica a decisão com a necessidade de mais tempo para garantir que o produto final atinge o padrão de excelência pelo qual o estúdio é conhecido. A empresa afirma que o tempo adicional será utilizado para "atingir o nível de qualidade que os nossos fãs esperam e merecem".

A produtora aproveitou ainda para agradecer a paciência e o apoio contínuo da sua vasta comunidade de jogadores, que aguarda ansiosamente pelo título.

O que já se sabe sobre o próximo GTA

Este novo adiamento torna a espera ainda mais notória. O último capítulo da saga, o aclamado GTA 5, foi lançado originalmente em 2013 para a PlayStation 3 e a Xbox 360, tendo posteriormente chegado a novas gerações de consolas e PC. Contas feitas, quando o GTA 6 chegar finalmente ao mercado, terão passado treze anos desde o seu antecessor.

Recorde-se que o anúncio oficial do jogo ocorreu em 2022, o que cria um ciclo de desenvolvimento de quatro anos até à sua data de lançamento, isto se não surgirem novos imprevistos.

Apesar da longa espera, alguns detalhes sobre o GTA 6 já são conhecidos. A ação irá decorrer na icónica Vice City, uma representação fictícia de Miami que marcou presença no título de 2002. No entanto, ao contrário do ambiente dos anos 80 do seu homónimo, a nova aventura terá lugar na atualidade.

A narrativa centrar-se-á num casal de protagonistas envolvidos no mundo do crime, chamados Lucia Caminos e Jason Duval. Mantendo a fórmula de sucesso, o jogo será uma experiência de ação e aventura em mundo aberto, e estará disponível para a PlayStation 5 e as consolas Xbox Series X e Series S.

