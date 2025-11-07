IUC vai aumentar já em 2026? Saiba o que diz o Governo
O Imposto Único de Circulação (IUC) é um tributo anual que todos os proprietários de veículos matriculados em Portugal estão obrigados a pagar. Circula a informação que o imposto vai aumentar. Mas será mesmo assim?
IUC vai manter os mesmos valores
No entanto, esclarecida esta parte, circula agora a informação que o valor do IUC vai aumentar.
Segundo o Governo português, não vão ser alteradas as taxas do IUC, ou seja, os valores base vão manter-se.
Perante a circulação de informações falsas, designadamente nas redes sociais, importa esclarecer que o Governo não vai proceder a qualquer aumento do IUC para veículos anteriores ou posteriores a 2007
Assim, a forma de cálculo manter-se igual ao do ano passado. De relembrar que para os veículos matriculados antes de julho de 2007, o valor do imposto é determinado exclusivamente pela cilindrada e pelo tipo de combustível. Para os automóveis registados após essa data, o cálculo inclui também fatores ambientais, como as emissões de CO₂, o ano de matrícula e o tipo de combustível, aplicando uma tributação mais elevada aos modelos com maior impacto ambiental.
Se fosse só o IUC estavamos safos, mas, ano novo aumentos novos… mais do mesmo!! enfim!!
Ainda bem. Mas acredito que é apenas uma questão de tempo. Já o governo anterior Xuxialista queria aumentar brutalmente o IUC e apenas não o fez porque o governo foi abaixo.
Estes? Este ano não o fazem.. Mas dentro de dois, três ou quatro? admirava-me era se não o fizessem.
Tenho 4 carros electricos. O mais barato custou-me 76.000 euros. Pago ZERO de IUC 🙂