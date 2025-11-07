IUC vai aumentar já em 2026? Saiba o que diz o Governo

O Imposto Único de Circulação (IUC) é um tributo anual que todos os proprietários de veículos matriculados em Portugal estão obrigados a pagar. Circula a informação que o imposto vai aumentar. Mas será mesmo assim?

IUC vai manter os mesmos valores

Muito se tem falado sobre o IUC, sobretudo porque, em fevereiro de 2026, todos os veículos passarão a pagar este imposto nesse mês, deixando de o fazer no mês da matrícula, como acontecia até agora. Isto quer dizer que alguns condutores têm de pagar o IUC duas vezes num espaço curto de tempo.

No entanto, esclarecida esta parte, circula agora a informação que o valor do IUC vai aumentar.

Segundo o Governo português, não vão ser alteradas as taxas do IUC, ou seja, os valores base vão manter-se.

Perante a circulação de informações falsas, designadamente nas redes sociais, importa esclarecer que o Governo não vai proceder a qualquer aumento do IUC para veículos anteriores ou posteriores a 2007

Assim, a forma de cálculo manter-se igual ao do ano passado. De relembrar que para os veículos matriculados antes de julho de 2007, o valor do imposto é determinado exclusivamente pela cilindrada e pelo tipo de combustível. Para os automóveis registados após essa data, o cálculo inclui também fatores ambientais, como as emissões de CO₂, o ano de matrícula e o tipo de combustível, aplicando uma tributação mais elevada aos modelos com maior impacto ambiental.

