OpenAI está supostamente a trabalhar numa ferramenta de geração de música com IA

A criadora do ChatGPT parece estar a virar as suas atenções para um novo setor criativo. Segundo relatos recentes, a OpenAI está a desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial (IA) capaz de gerar música.

OpenAI tem na mira um novo setor criativo: a música

Fontes próximas do projeto, citadas numa reportagem do The Information, indicam que a OpenAI está interessada em desenvolver uma ferramenta capaz de gerar música a partir de comandos de texto e áudio.

A visão da empresa passa por criar uma tecnologia que possa, por exemplo, compor um acompanhamento de guitarra para uma faixa vocal ou adicionar uma banda sonora a vídeos de forma automática.

Para concretizar este objetivo, a OpenAI terá recrutado estudantes da prestigiada The Juilliard School, cuja tarefa consiste em anotar partituras musicais. Este trabalho é fundamental para treinar o modelo de IA a compreender as complexidades e nuances da composição musical.

Um mercado em ascensão com bastantes desafios

Apesar de o estado de desenvolvimento do projeto ser ainda desconhecido, esta não seria a primeira incursão da OpenAI no campo da música generativa. Contudo, o cenário atual é significativamente mais competitivo.

Outras startups, como a Suno e a ElevenLabs, já lançaram as suas próprias soluções, o que demonstra o crescente interesse neste setor.

Este avanço tecnológico, no entanto, não está isento de controvérsia. A proliferação de música gerada por IA, por vezes de baixa qualidade, já começa a saturar as plataformas de streaming, e polémicas anteriores envolvendo projetos musicais inteiramente artificiais servem de aviso.

Ao que tudo indica, estamos apenas no início de uma nova era na criação musical, com todo o seu potencial e os seus perigos.

