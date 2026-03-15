Trailer de lançamento de Crimson Desert revelado

Falta pouco... muito pouco para o lançamento de Crimson Desert da Pearl Abyss. Uma aventura de ação que supostamente seria a prequela de Black Desert Online e que agora surge com o seu próprio caminho traçado. Venham saber quando vai ser lançado.

Crimson Desert, um dos jogos mais ansiados deste arranque de 2026, está mesmo prestes a chegar. E, de forma a antecipar esse momento, que chega já no próximo dia 19 de março, a Pearl Abyss disponibilizou o trailer de lançamento do jogo, onde revela muita ação e exploração, o mundo de Pywel, alguns dos bosses que vamos ter de defrontar e muitos mais pormenores do jogo.

Crimson Desert é um jogo de ação e aventura que decorre num mundo aberto à exploração e que foi desenvolvido pela Pearl Abyss (Black Desert Online). O jogo conta com lançamento global previsto para consolas Playstation 5 e Xbox Series X, e para PC.

O trailer agora revelado revela parte da aventura que aguarda os jogadores no vasto continente de Pywel, com batalhas contra bosses temíveis, estilos de combate distintos para cada personagem e elementos de jogabilidade dinâmicos, como combates montado em dragões. As imagens destacam a escala do mundo aberto e a riqueza visual da jogabilidade que os jogadores experimentarão no lançamento.

Apresenta uma forte e envolvente narrativa que se vai combinar com uma ação intensa, levando Crimson Desert a uma intensidade e envolvência total. O jogo apresenta ainda personagens e histórias realistas que giram em redor dos Greymanes, que lutam para cumprir a sua nobre missão. Os jogadores irão, desta forma, explorar o belo e selvagem continente de Pywel, testemunhando pelo caminho os conflitos e sagas épicas que cercam Kliff, o líder dos Greymanes, numa aventura inesquecível.

Como curiosidade, em Crimson Desert, o acampamento Greymane serve como a base central (que poderá ser melhorada e expandida) do protagonista principal Kliff, e da sua facção, após a perda das suas terras natais para os Black Bears. Os jogadores terão de gerir os seus aldeamentos de forma a produzir recursos, fabricar itens e ferramentas, enviando ainda companheiros em várias missões através do continente de Pywel. Tudo isto faz parte importante da jogabilidade de Crimson Desert, exigindo um certo planeamento estratégico e de recrutamento para a reconstrução da nossa facção.

Entretanto e numa tomada de posição que poderá não aguardar a muitos jogadores, a Pearl Abyss decidiu implementar o DRM Denuvo em Crimson Desert...

Antes mesmo do lançamento, Crimson Desert já ultrapassou três milhões de listas de desejos nas principais plataformas globais, demonstrando a grande expectativa dos jogadores em todo o mundo. O jogo será lançado a 19 de março para Playstation 5, Xbox Series X e PC.