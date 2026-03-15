MacBook Neo é o portátil da Apple mais fácil de reparar em 14 anos

A Apple tem sido frequentemente criticada por lançar dispositivos difíceis de reparar. No entanto, uma análise recente de um site mostra que o novo MacBook Neo pode marcar uma mudança importante nessa tendência.

Segundo o conhecido teardown publicado pelo iFixit, este modelo é o portátil da Apple mais reparável em cerca de 14 anos, algo pouco comum no historial recente da empresa.

Uma abordagem mais modular

A análise técnica revelou que o MacBook Neo foi concebido com uma estrutura interna mais simples e modular do que a maioria dos portáteis da Apple lançados na última década.

Entre as mudanças mais relevantes estão:

Bateria presa com parafusos em vez de colas, facilitando a substituição

Portas USB-C, altifalantes e outros componentes modulares, que podem ser trocados individualmente

Layout interno mais organizado, permitindo aceder rapidamente às peças

Manual oficial de reparação disponível desde o primeiro dia

A bateria é um dos exemplos mais claros desta mudança. Em vez de estar colada ao chassis, está presa numa estrutura com 18 parafusos, o que simplifica bastante a substituição quando a bateria se degrada com o tempo.

Além disso, a desmontagem do equipamento mostra menos fita adesiva e menos camadas sobrepostas de componentes, algo que historicamente tornava a reparação de MacBooks mais complexa.

Ainda longe da reparação ideal

Apesar das melhorias, o MacBook Neo ainda não é considerado um portátil verdadeiramente fácil de reparar. O dispositivo recebeu 6 pontos em 10 no índice de reparabilidade da iFixit.

Os principais problemas apontados são:

Memória RAM soldada à placa lógica, impedindo upgrades

Armazenamento também soldado, dificultando substituições

Utilização de parafusos proprietários no chassis

Reparação do teclado ainda complexa

Estas limitações mantêm-se alinhadas com a estratégia recente da Apple, que privilegia designs compactos e integrados em detrimento da modularidade.

Um portátil pensado para educação

O MacBook Neo foi apresentado em março de 2026 como o portátil mais acessível da Apple, posicionando-se abaixo do MacBook Air.

O equipamento utiliza um processador da série A, semelhante aos utilizados no iPhone, e foi pensado sobretudo para o mercado educativo.

Neste segmento, a reparação rápida e barata é essencial, já que milhares de equipamentos são utilizados diariamente em escolas e universidades.

Por isso, tornar o portátil mais fácil de reparar pode ser uma estratégia para competir com os Chromebooks, que dominam este mercado e são conhecidos pela facilidade de manutenção.

Um sinal de mudança?

Embora a pontuação de 6 em 10 não seja extraordinária, para os padrões da Apple representa um avanço significativo.

Durante anos, muitos MacBooks foram criticados por usarem colas, componentes integrados e designs que praticamente impossibilitavam reparações fora da assistência oficial.

O MacBook Neo mostra que a Apple pode estar a dar pequenos passos em direção a dispositivos mais sustentáveis e reparáveis, ainda que longe de um verdadeiro modelo modular.

Se esta tendência continuar nas próximas gerações, poderá representar uma mudança relevante numa indústria cada vez mais pressionada pelo movimento do direito à reparação.