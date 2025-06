The Sims 4 e o encanto da Natureza

Está prestes a ser lançado para The Sims 4 o próximo pacote de expansão, Enchanted by Nature Expansion Pack, que se dedica como o nome indica, à Natureza e aos seus encantos. Venham ver o novo trailer e descobrir mais.

A equipa de desenvolvimento de The Sims 4 parece possuir uma infindável fonte de inspiração para conseguir, de uma forma constante e continua, o lançamento de conteúdos novos para o jogo.

Tendo como principal objetivo a simulação da "vida normal" das pessoas reais, torna-se mais ou menos claro que conteúdos futuros, não faltarão também. Há ainda muito para desbravar pelos nossos heróis Sims e em breve, estes nossos "eus virtuais" vão poder aproveitar da beleza e dos encantos da Natureza de uma forma muito mais intima e relaxante.

Isto pois encontra-se prestes a ser lançado, The Sims 4 Enchanted by Nature Expansion Pack,que, que estará disponível a 10 de julho para a EA app, Epic Games Store e Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One.

De forma a apresentar um pouco mais sobre este encanto que os nossos Sims vão ter pela Natureza, a Maxis revelou um novo trailer no qual se pode ver uma análise aprofundada da jogabilidade desta expansão.

Em The Sims 4 Enchanted by Nature Expansion Pack, os jogadores vão responder ao apelo da natureza no mundo de Innisgreen, no qual três novos bairros vão permitir novas e empolgantes aventuras para os Sims.

Com a beleza da Natureza como pano de fundo, os Sims irão ter a oportunidade de viver novas e maravilhosas experiências. Irão experienciar aventuras completamente transformadoras, quer estejam apenas a "beber" da magia e beleza da Natureza para encontrar o equilíbrio, quer estejam numa demanda para encontrar a cura para doenças ou a embarcar numa viagem espiritual para se tornarem numa autêntica Fada.

Muitas histórias encantadoras esperam por pelos jogadores!