Slaves of Magic, magia com estratégia

Os estúdios Amethyst Dreamers anunciaram recentemente a data de lançamento do seu próximo jogo, Slaves of Magic, um titulo de estratégia por turnos ambientado num mundo de fantasia medieval e que foi claramente inspirado em XCOM. Venham ver.

O fantástico jogo de estratégia da Firaxis Games, XCOM, muito além de ter sido marcante no ano em que foi lançado, deixou também as pedras basilares para o que de muito se fez no mundo dos videojogos posteriormente.

Foram (e são) muitos os exemplos de jogos que beberam clara inspiração na estratégia tática e exigente de XCOM e recentemente foi revelada a data de lançamento de um novo exemplo: Slaves of Magic.

Slaves of Magic, em desenvolvimento pelos estúdios Amethyst Dreamers, é um titulo que assenta a sua jogabilidade (por turnos) numa mistura de elementos de magia com fortes pitadas de estratégia tática.

A história de do jogo conta-nos como a humanidade foi invadida por forças sobrenaturais que usam a magia como suas principais armas e ferramentas. Dessa forma, os jogadores, terão de liderar a resistência humana contra estes misteriosos invasores numa derradeira tentativa para salvar a humanidade da escravidão da magia.

Tal como referi, o jogo apresenta um sistema de combate por turnos que decorrem em mapas gerados proceduralmente, tentando garantir que dificilmente duas experiências de jogo possam repetir-se.

O jogador vai encabeçar a resistência contra os invasores e para isso terá de gerir as suas equipas, construindo e gerindo as suas bases de resistência, um pouco por todo o Continente. Adicionalmente, terá também de proceder ao Research de novas tecnologias para combater um inimigo tão sofisticado.

Os invasores são poderosos e grandes estrategas pelo que é exigido ao jogador que atue também num nível estratégico superior. Isto pois, o inimigo não para e tem operações constantes em curso, pelo que é imperativo descobrir as melhores formas de retardar os seus avanços.

Ao nosso dispor, teremos a melhor equipa de resistentes para lutar contra os invasores. No entanto, a sua gestão e melhoramento é da nossa responsabilidade. Em combate, o nosso esquadrão pode contar com, entre 6 a 8 unidades, que podem ser personalizados totalmente com equipamentos e habilidades únicas.

Uma guerra nem sempre se vence com granes combates, sendo que a sabotagem tem grande impacto na luta contra invasores. A dinâmica de combates táticos por turnos é a que melhor assenta em missões de sabotagem, pelo que se pode esperar um jogo no qual o posicionamento e o trabalho em equipa serão essenciais para completar os objetivos.

Segundo os seus responsáveis, Slaves of Magic está sendo desenhado a partir do zero com um foco claro na rejogabilidade, havendo múltiplas forças invasoras em ação, cada qual com com inimigos distintos, assim como uma IA de campanha reativa.

Mas atenção... o jogo conta com Permadeath, ou seja, Morte Permanente. Cada personagem caído em combate, e acreditem que muitos irão cair, vão morrer permanentemente no jogo.

Slaves of Magic será lançado a 3 de novembro deste ano, para PC.