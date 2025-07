Double Dragon Revive, o renascimento de um ícone

Double Dragon é um daqueles jogos que não se esquece. Um verdadeiro ícone do mundo dos videojogos e que agora, em 2025, está de regresso com Double Dragon Revive, pelas mãos dos estúdios Arc System Works. Venham saber um pouco mais...

De certa forma, a série Double Dragon definiu e montou fundações para o género de belt-scroll (com a ação a decorrer num scroll lateralizado) desde seu lançamento em 1987. Agora, passado quase 40 anos, ela regressa como Double Dragon Revive, graças ao apoio apaixonado dos fãs de jogos retro que mantiveram acesa a chama ao longo dos anos.

O know-how e historial em desenvolvimento de jogos de luta que a equipa da Arc System Works possui, traz uma experiência atual e moderna ao desenvolvimento que permite este renascimento da série, mas com uma jogabilidade muito mais atualizada e emocionante.

Tanto os fãs de longa data quanto os novatos da série poderão mais uma vez vivenciar as emoções cheias de ação dos Irmãos Lee enquanto eles enfrentam os poderosos inimigos que abundam na sua cidade.

Os jogadores irão encontrar os irmãos Lee, recriados em gráficos 3D modernos mas que mantém os seus estilos únicos. Inimigos poderosos do passado regressam também para os enfrentar. No entanto, além de Double Dragon Revive contar com chefes regressados de jogos anteriores, também irá apresentar alguns recém-chegados.

O combate exige adaptação e variedade, mais do que um simples button smashing. Dessa forma, é crucial aos jogadores aprofundar na estratégia aprendendo os padrões dos inimigos e encontrando os momentos de ataque mais eficazes.

No calor do combate, os jogadores poderão recolher armas espalhadas pelos cenários assim como também poderão aproveitar ao máximo as características que cada cenário apresenta e que podem ser usados para obter vantagem na batalha!

Double Dragon Revive será lançado a 23 de outubro de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 e PC (via Steam).