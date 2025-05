Nova Obrigação de Guerra anunciada para Helldivers 2

Helldivers 2, que tivemos o prazer de experimentar aqui, apresenta uma longevidade invejável com lançamentos regulares de conteúdos novos que o mantém bem vivo. Em breve vai chegar "Mestres de Cerimónias", a nova Obrigação de Guerra.

Quando aqui experimentámos Helldivers 2, assinalámos o conceito de Obrigações de Guerra.

As Obrigações de Guerra premium de Helldivers 2 são atualizadas mensalmente, e consistem numa série de itens para o jogo, como armaduras, cosméticos e armas, entre outros, que devem ser adquiridos com Super Créditos, a moeda virtual dentro do jogo. Para os desbloquear, os jogadores terão de completar tarefas e missões no jogo e ganhar medalhas (moeda de recompensa do jogo).

Este pacote exclusivo celebra o legado da liberdade com um conjunto de equipamento cerimonial de alto calibre, inspirado nas tradições militares mais nobres. Os Helldivers poderão elevar o seu arsenal com armaduras clássicas, armas intemporais e um estilo de combate que presta tributo ao passado enquanto impõe respeito no presente.

Entre os destaques desta obrigação encontra-se a espingarda R-2 Emenda, ideal para ataques com a baioneta acoplada, e o sabre CQC-2, perfeito para duelos corpo a corpo tão elegantes quanto letais. A granada pirotécnica G-142 traz espetáculo ao caos do campo de batalha, com efeitos visuais à altura do fervor patriótico da Super Terra.

O novo estratagema A Bandeira Única permite hastear com orgulho a bandeira da Super Terra, quer em solo libertado quer diretamente sobre os inimigos. Além disso, o impulsionador Scanner de Amostras melhora a recolha de recursos cruciais para o esforço de guerra.

A Obrigação de Guerra Premium "Mestres de Cerimónias", inclui:

Espingarda R-2 Emenda

Sabre CQC-2

Estratagema A Bandeira Única

Granada Pirotécnica G-142

Impulsionador Scanner de Amostras

Conjuntos de armadura RE-2310 Guarda Honorária e RE-1861 Comandante de Desfile, com a habilidade passiva Dragonas Reforçadas

Capas Acolhimento da Federação e Gala Humilde

Gesto Marcha Sincronizada

Título Herói Condecorado

A nova Obrigação de Guerra Premium ficará disponível no Centro de Aquisição a partir de 15 de maio para todos os Helldivers.