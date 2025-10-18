Preocupações ambientais em Restore Your Island

Ao longo das últimas décadas o Mundo tem sofrido um aumento bastante acentuado de degradação. Os mares estão poluídos, a terra está impregnada de agentes químicos, o ar repleto de gases nocivos à saúde... Restore Your Island é um jogo didático que convida os jogadores a salvar uma ilha do acentuado declínio em que se encontra.

Um jogo para quem se preocupa com o meio ambiente

Restore Your Island é um simples e simpático jogo com fortes preocupações ambientais, conforme poderão ver mais adiante. Em desenvolvimento pelos estúdios PaiBand, o jogo convida os jogadores a participarem numa aventura de salvação de uma ilha, outrora paradisíaca, mas que se encontra em franco declínio.

Com uma perspetiva na primeira pessoa, o jogador vai ter de limpar, restaurar e decorar uma ilha tropical esquecida com todos os elementos que anteriormente faziam dela um Paraiso na Terra, acompanhados pelo fiel companheiro canino.

Como curar uma ilha ferida e trazê-la de volta à vida? Bem... com muito trabalho. Através de limpeza, reparação, restauração de habitat, replantação, companheirismo e noites tranquilas perto da fogueira.

Revitalize árvores com fertilizante, colha frutas para obter energia e relaxe perto da fogueira sob as estrelas.

Salvar uma ilha na primeira pessoa

Restore Your Island apresenta um ritmo lento propositado, pois está relacionado com o próprio conceito de cura, que nem sempre é imediata.

O jogador irá tentar salvar esta ilha até ao momento em que lhe possa chamar finalmente de "Lar, Doce Lar".

O principal trabalho é ecológico, claro e parte das tarefas dos jogadores passam por inspecionar as áreas danificadas, remover a poluição e detritos acumulados, reparar habitats e criar condições para que os ecossistemas da ilha voltem aos seus equilíbrios.

Cada enseada limpa e cada árvore curada produzem mudanças visíveis e satisfatórias, na ilha. A vida selvagem retorna, os pássaros retornam e as pequenas comunidades de vida reaparecem onde antes havia apenas silêncio.

Felizmente, a ilha não será muito grande e o jogador irá explorar a ilha ao seu próprio ritmo, usando uma grande variedade de ferramentas, incluindo machados, ancinhos, fertilizantes especializados.

As árvores, uma vez revividas, tornam-se parte central do ciclo vital da ilha, fornecendo ocasionalmente frutos que podem ser ingeridos e transformando-se em energia que nos permite continuar.

Ao nosso lado, teremos um leal e fiel companheiro constante, um cão. A interação com este camarada de quatro patas passa por dar-lhe festas e jogar minijogos com ele, podendo observar o relacionamento entre cachorro e o nosso personagem, crescer.

Tal como seria de esperar em qualquer ilha paradisíaca, vai haver uma lareira, claro. A lareira é o nosso centro emocional, onde podemos sentarmo-nos, ouvir música relaxante e o som da água enquanto vemos a ilha a mudar... a crescer... saudável.

Restore Your Island está previsto ser lançado para PC ainda este ano.