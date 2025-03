Atomfall prepara-se para lançamento

Tal como vimos aqui, Atomfall é um dos jogos mais interessantes que este arranque de 2025 vai ver "nascer". Com o seu lançamento prestes a chegar, a equipa dos estúdios Rebellion revelou o trailer de lançamento do jogo. Venham vê-lo conosco.

Atomfall, dos estúdios Rebellion (Zombie Army, Sniper Elite,...) encontra-se a poucos dias do seu lançamento e o seu trailer de lançamento já foi disponibilizado.

O trailer agora disponibilizado, e que mostramos de seguida, revela-nos um pouco mais sobre o jogo e sobre o clima de suspeição e mistério que decorre em Windscale. A questão ‘Qual é a verdade que se esconde?’, parece ser o que este trailer pretende deixar aos jogadores...

Este novo trailer oferece um vislumbre adicional aos enigmas e ambientes repletos de mistério que os jogadores vão encontrar na zona de quarentena de Atomfall. Seja quem for, seja qual for o caminho que escolher, o jogador precisa chegar ao fundo do que aconteceu na Atom Plant.

Atomfall é um jogo de ação e sobrevivência pós apocalíptico baseado no Reino Unido (na zona de Windscale), e é inspirado no incidente nuclear real de Windscale na década de 1950. Os jogadores vão embarcar numa aventura (fictícia) localizada nessa região e descobrir a verdade por detrás da tragédia. Pelo caminho vão conhecer um vasto elenco de personagens interessantes que os irão ajudar (ou não) a sobreviver e fugir da zona de quarentena.

Atomfall será lançado a 27 de março deste ano, com direito a chegada ao Game Pass. O jogo já está disponível para -encomenda para PC, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.