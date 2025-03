iPhone 17 Pro poderá permitir gravação de vídeo em 8K pela primeira vez

Os próximos modelos iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max da Apple poderão trazer melhorias nas capacidades de vídeo, permitindo a gravação em resolução 8K, segundo rumores.

Segundo informação partilhada na web, citando uma publicação na conta Fixed Focus Digital na plataforma Weibo, os modelos iPhone 17 Pro serão “algo a antecipar”, pois a gravação de vídeo em 8K estará “ao alcance do utilizador”.

Desde o lançamento da série iPhone 6s em 2015, todos os iPhones permitem gravação em 4K. Se este rumor se confirmar, os iPhone 17 Pro poderão ser os primeiros dispositivos da Apple a oferecer captura de vídeo em 8K ao público.

iPhone 17 Pro poderá permitir gravação de vídeo em 8K

Acredita-se que o hardware atual já seja capaz de gravar vídeo em 8K, mas a Apple poderá ter adiado essa funcionalidade até que todos os três sensores traseiros dos modelos Pro tivessem 48 MP.

O iPhone 16 Pro conta com sensores principal e ultra-angular de 48 MP, mas a câmara teleobjetiva ainda é de 12 MP. Um rumor anterior mencionou um sistema de três câmaras de 48 MP para o iPhone 17 Pro Max. Se for verdade, a gravação em 8K poderá ser exclusiva do modelo de topo.

Ter todas as três câmaras traseiras com 48 MP ajudaria a suportar a captura de vídeo em 8K, uma vez que uma imagem 8K equivale a cerca de 33 MP, permitindo alternar entre lentes sem perda de qualidade.

Em setembro de 2024, um relatório indicava que a Apple testou a gravação de vídeo em 8K nos modelos iPhone 16 Pro antes do seu lançamento, mas a funcionalidade não foi ativada devido a limitações no sistema de três câmaras. Como resultado, a linha iPhone 16 manteve o suporte para gravação em 4K.

Atualmente, vários smartphones Android, como o Samsung Galaxy S25 Ultra, já oferecem gravação de vídeo em 8K. O Google Pixel 9 Pro também suporta 8K, mas através de upscaling por IA, e não captura nativa.

O caminho (turbulento) para o 8K

O 8K, ou 8K UHD, é a resolução mais alta definida pelo padrão Rec. 2020 (UHDTV). Com 7680 × 4320 pixeis, oferece quatro vezes mais detalhe do que o 4K (3840 × 2160).

Contudo, a adoção do 8K ainda é limitada. Até há pouco tempo, o preço das Tvs 8K era proibitivo, embora esteja a descer. Além disso, há poucos filmes, séries e transmissões desportivas em 8K. A Apple já experimentou desporto em 8K no seu formato Apple Immersive Video, destinado ao Vision Pro, mas o formato ainda não é amplamente utilizado.

O maior obstáculo é a falta de transmissões ao vivo em 8K. Enquanto os canais de TV não oferecerem conteúdos neste formato de forma consistente, é improvável que o 8K se torne um padrão generalizado.