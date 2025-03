Netflix traz HDR10+ para as suas séries e filmes! Basta ter um dispositivo compatível

A Netflix anunciou que vai adicionar suporte para transmissão em HDR10+, juntando-se aos formatos HDR10 e Dolby Vision já disponíveis no serviço de streaming. O HDR10+ promete uma fidelidade visual superior, ao nível de cada frame, especialmente nas produções originais da Netflix que têm frequentemente cenários mais escuros.

Uma nova forma de cinema na Netflix

A empresa está a lançar o HDR10+ com o codec AV1, uma especificação lançada originalmente em 2018 que se tem gradualmente tornado o padrão para streaming de vídeo 4K sem consumir muitos dados.

A Netflix adotou inicialmente o AV1 para ajudar os clientes a poupar dados ao assistir no smartphone, mas a tecnologia de compressão funciona igualmente bem para transmitir grandes arquivos HDR.

A Netflix está a habilitar o HDR10+ em títulos populares selecionados e espera eventualmente oferecer todo o conteúdo HDR neste novo formato. Qualquer pessoa com uma subscrição Netflix Premium e um dispositivo que suporte HDR10+ e AV1 (o que inclui a maioria dos smartphones e tablets modernos) deverá conseguir assistir ao conteúdo compatível em HDR10+.

Nota Alguns dispositivos móveis podem nem sempre reproduzir em HDR, apesar de ser apresentado o símbolo HDR, como, por exemplo, se o dispositivo estiver no modo de baixo consumo ou a usar uma ligação móvel.

Depois do 4K, o High Dynamic Range (HDR) passou a definir a aparência da TV e dos filmes modernos, especialmente em serviços de streaming. O conteúdo HDR destaca as diferenças acentuadas entre as partes claras e escuras de uma imagem.

A qualidade subexposta e turva da TV moderna deve-se frequentemente à expectativa de que o público esteja a assistir num dispositivo que suporte HDR. Sem ele, não se consegue ver quase nada. Com ele, é possível perceber todas as nuances de cinza que se tornaram normais nas produções de TV de prestígio.

A Netflix introduziu inicialmente o suporte para HDR em 2016 com a estreia de Marco Polo e, nos anos seguintes, tornou-se comum oferecer suporte para Dolby Vision e HDR10, o formato HDR mais utilizado, no seu serviço.

Se tem assistido à Netflix num ecrã que já usa Dolby Vision, provavelmente não notará diferença, mas se a sua TV apenas suporta HDR10+, adicionar suporte para este formato deverá melhorar um pouco a experiência.

