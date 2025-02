Atomfall prepara-se para colocar os jogadores em quarentena

Dos estúdios Rebellion, encontra-se prestes a ser lançado, Atomfall. Um titulo survival que a aparentar pelas imagens já reveladas, parece um bom pretexto para tirar férias mais cedo...

A Rebellion (Zombie Army, Sniper Elite,...) encontra-se a preparar o lançamento de Atomfall, o seu próximo trabalho e que já está bem próximo. Com efeito, Atomfall será lançado para PC, Playstation 5, Xbox Series X no próximo dia 27 de março. Foi também anunciado que chegará ao Game Pass no dia de lançamento.

Atomfall é um jogo de sobrevivência que passa numa realidade alternativa na década de 1950. O jogo apresenta uma jogabilidade repleta de ação e furtividade no qual os jogadores terão de enfrentar um conjunto de ameaças decorrentes de uma tragédia inesperada.

Algo aconteceu numa zona do Reino Unido; um misterioso desastre nuclear deixou Windscale, uma zona da Grã-Bretanha, completamente desolada e envenenada. O jogador encarna a pele de um personagem que acorda amnésico num bunker e que terá de investigar e ir cada vez mais fundo na exploração de Windscale, para descobrir quem é e o que se passou ali.

Um dos pormenores curiosos acerca de Atomfall é o facto da Rebellion ter esenhado o jogo de forma a permitir que os jogadores explorem o mapa (aberto à exploração) a seu bel-prazer. Adicionalmente, Atomfall não terá uma missão principal propriamente dita, ou seja, os jogadores são completamente livres de vaguear e explorar esta linda zona, agora perigosa e infestada de perigos, desde outros humanos, a robôs, mutantes, e claro... a fauna selvagem.

Atomfall está repleto de personagens peculiares e um pouco excêntricos com os quais o jogador vai interagir ao longo da aventura. Estas pessoas têm estado isoladas do mundo há algum tempo (o desastre de Windscale foi há 6 anos trás) e, embora muitos tenham adoptado uma mentalidade de “manter a calma e seguir em frente”, outros procuram assumir posições de poder para o seu próprio ganho. Mas há ainda outros que adotaram caminhos mais nefastos e perigosos.

As interações do jogador com esses personagens permitirão revelar várias pistas, segredos e mistérios da região que o ajudarão a descobrir a verdade sobre o que aconteceu durante o desastre de Windscale. A decisão de confiar ou não nas pessoas é do jogador e na zona de quarentena, trata-se mesmo de uma questão de vida ou morte.

Pelo que dá para perceber pelos trailer e pelas palavras dos próprios produtores, Atomfall inspira-se em jogos como Metro, Fallout e BioShock e, como não poderia deixar de ser, nos jogos da equipa como Sniper Elite.

