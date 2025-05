Eydigard, um RPG cooperativo medieval que vem do frio Norte da Europa

Já foi lançado em Acesso Antecipado, Eydigard, um RPG medieval cuja ação decorre no frio intenso da Noruega e que convida os jogadores a mergulharem na sua rica mitologia. Venham saber mais.

A mitologia nórdica é rica e tem uma profundidade que, a nós, nos passa grandemente despercebida. Eydigard, desenvolvido pelos estúdios Frostisen Studios, é um jogo que tenta desmistificar um pouco mais essa linda e rica história, do Norte da Europa.

Com efeito, este titulo é um RPG de fantasia histórica cuja ação decorre no norte da Noruega, e no qual, os jogadores poderão mudar de forma, combater contra feras míticas e reconstruir aldeamentos numa jogabilidade cooperativo.

Eydigard é um RPG na terceira pessoa no qual os jogadores assumem o papel de um metamorfo, ou seja, um ser que pode mudar de forma. A ação decorre num fiorde assombrado pela morte e pela Peste Negra.

Enquanto a peste e a tragédia se espalham sobre as terras e os seus habitantes, os jogadores devem desvendar histórias há muito esquecidas, purificar fazendas amaldiçoadas e navegar pelas frágeis teias políticas tecidas pelos clãs locais que lutam pela sobrevivência e pela supremacia.

O jogo é inspirado no folclore norueguês e Sámi e baseia a sua jogabilidade em redor de uma livre capacidade de exploração, pontuada por combates intensos e nos quais os jogadores podem alterar a sua forma. Com efeito, esta será uma característica principal de Eydigard, na medida que o jogador pode alternar a forma do seu personagem entre formas humanas e animais para lutar, caçar e viajar.

"Eydigard é um jogo sobre natureza, sobrevivência e o lento regresso da vida após um desastre", referiu Jostein Forselv, fundador do Frostisen Studio. "Criámos um mundo de raiz, que esperamos que seja credível e enraizado pela história, mas assombrado por algo mais antigo e sombrio."

O jogo permite sessões standalone mas, creio que o prato principal será o seu suporte para modo cooperativo online para até 6 jogadores em simultâneo.

E, para todos os interessados, Eydigard já se encontra em Acesso Antecipado no Steam.