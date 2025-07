É verdade! São mais de 30 anos a voar por céus virtuais que a série Ace Combat celebra agora. E a Bandai Namco não deixou o momento passar despercebido.

São 30 anos a voar com Ace Combat, a série de videojogos mais persistente no género. Inicialmente conhecida como Air Combat para a Playstation, foi um jogo que desde cedo atraiu até si, milhares de fãs e curiosos sobre a temática de guerra aeronáutica e a verdade é que, 30 depois, continua a ser um titulo sobejamente conhecido e bem sucedido.

E pode-se dizer que parte do sucesso de Ace Combat se deve, não só ao realismo crescente que edição após edição, os jogos foram apresentando, mas também pela forma como o jogo evoluiu em sintonia com o que se passa "cá fora". Como é óbvio, desde o inicio da série que muito aconteceu (guerras, conflitos,...) e muitas evoluções tecnológicas ocorreram, o que levaram ao aparecimento de novas aeronaves.

Aeronaves cada vez mais velozes, com armamento mais poderoso e muitas outras características que Ace Comba não descurou nem esqueceu.

Ace Combat começou há 30 anos com o lançamento do Air Combat para a PlayStation. Pode-se dizer que lançou as bases para a série conhecemos hoje, e que traz combate aéreo hiper-realista e uma intensa narrativa de drama militar para jogadores de todo o mundo.

Como curiosidade, Ace Combat ultrapassou recentemente a marca de 20 milhões de vendas acumuladas e para marcar esta ocasião, a Bandai Namco disponibilizou um trailer comemorativo:

O diretor da marca Ace Combat, Kazutoki Kono, também aproveitou para deixar uma mensagem em homenagem ao 30º aniversário da série:

"Desde o lançamento do primeiro título em 1995, graças ao teu apoio inabalável, ACE COMBAT Series atingiu um marco notável, o seu 30º aniversário em 2025.

Em primeiro lugar, gostaria de expressar a minha mais profunda gratidão a todos os nossos fãs e a todos os envolvidos que apoiaram a série ao longo dos anos. Obrigado, sinceramente, do fundo do meu coração. Este momento é a nossa oportunidade para devolver trinta anos de agradecimento.

Acredito que sustentar um legado ao longo de três décadas significa muito mais do que simplesmente a passagem do tempo. Sempre partilhei esta mensagem com todos os envolvidos na série:

Proporcionar experiências emocionalmente ressonantes e de alta qualidade que excedam as expectativas, despertar entusiasmo pelo que vem a seguir e, em seguida, atender a essa expectativa com uma ambição ainda maior. Ao continuar este ciclo, construímos um vínculo de confiança com os nossos jogadores, e esse vínculo é a expressão mais verdadeira da nossa gratidão.

Nos últimos trinta anos, os tempos mudaram. Os valores mudaram e as tecnologias evoluíram. A nossa empresa e a nossa equipa transformaram-se continuamente para navegar nestas marés. Numa palavra, abraçou a mudança.

Houve momentos em que podemos não ter correspondido plenamente às tuas expectativas. Mas também acredito que houve momentos em que as ultrapassámos – em que subimos mais alto do que se imaginava.

O fundador da Namco, Masaya Nakamura, disse uma vez: "Somente aqueles que se podem adaptar à mudança sobreviverão". Entrei para a Namco em 1994. Naquela época, eu entendia essas palavras intelectualmente – mas ainda sem a base da experiência.

Agora, eu entendo realmente.

Após três décadas incríveis de adaptação à mudança, construímos um vínculo duradouro de confiança com todos vocês. Essa conexão é a própria força que sustentou ACE COMBAT Series e a impulsionou para o futuro. Agora posso sentir esta verdade em cada fibra do meu ser. E estou orgulhoso — orgulhoso de que o nosso compromisso contínuo em entregar valor e ganhar sua confiança nos levou a este 30º aniversário.

E agora, estamos prontos. Tudo está no lugar. É hora de levantar voo mais uma vez – em direção a alturas ainda maiores.

Kazutoki Kono, diretor de marca da ACE COMBAT Series"

Por outro lado, e com a ajuda da Bandai Namco Game Music, "Ace Combat Original Soundtrack" já se encontra disponível nos principais serviços de streaming e para downloads digitais, com curadoria de 19 canções da história da série. Está previsto mais, incluindo canais sociais renovados.

De referir ainda que o jogo mais recente da série, Ace Combat 7: Skies Unknwon está atualmente disponível para a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).