Xiaomi Smart Band 10: saúde e bem-estar no pulso por 49,99 euros

A Xiaomi anunciou o lançamento da nova Xiaomi Smart Band 10, uma atualização da linha de wearables da marca que alia elegância e estilo a funcionalidades de fitness e tecnologia inteligente.

Ecrã elegante e conforto melhorado

Concebida a pensar no bem-estar personalizado, com um design sofisticado e bateria duradoura, a Xiaomi Smart Band 10 está equipada com um ecrã AMOLED de 1,72" com moldura simétrica de apenas 2 mm e resolução de 326 PPI.

Com uma proporção ecrã/corpo de 73%, uma taxa de atualização de 60 Hz e brilho HBM de 1500 nits, garante imagens suaves e ainda mais vibrantes.

O ecrã tátil resistente à humidade assegura uma interação fiável mesmo em condições exigentes, enquanto a nova edição em cerâmica Pearl White, aliada aos dez acessórios versáteis - incluindo um pendente em forma de pérola com quatro modos de utilização - eleva o design e a usabilidade no dia a dia.

Treinos mais inteligentes e insights mais detalhados

A Xiaomi Smart Band 10 permite aos utilizadores treinar de forma ainda mais inteligente, com mais de 150 modos de treino, incluindo seis atividades com deteção automática e métricas avançadas como o VO2 max, a carga de treino e o tempo de recuperação.

O modo de natação foi atualizado e inclui monitorização do ritmo cardíaco em tempo real, com 96% de precisão na contagem de voltas, graças ao sensor de movimento de nove eixos e à resistência à água até 5ATM.

A nova funcionalidade de transmissão da frequência cardíaca via Bluetooth permite partilhar dados em tempo real com dispositivos compatíveis.

No que toca ao descanso e recuperação, a nova Smart Band integra uma gestão profissional do sono que, além da monitorização habitual, introduz duas novas dimensões: eficiência e distribuição do sono, permitindo ter uma visão mais abrangente da qualidade do descanso. Com base nestes dados, o dispositivo oferece orientação personalizada para ajudar os utilizadores a melhorar os seus hábitos de sono.

Em colaboração com a World Sleep Society, a Asian Society of Sleep Medicine e a Chinese Sleep Research Society, a Xiaomi apresenta ainda o seu primeiro programa profissional de melhoria do sono com duração de 21 dias.

Este programa permite definir objetivos personalizados, receber recomendações de especialistas e obter insights detalhados através da monitorização contínua, com orientações claras e eficazes para melhorar a qualidade do sono.

Além disso, a Xiaomi Smart Band 10 disponibiliza também a monitorização contínua da frequência cardíaca, dos níveis de oxigénio no sangue (SpO2) e dos níveis de stress.

100% conectado e no controlo

Além das funcionalidades de fitness, a Smart Band 10, através do Xiaomi HyperOS 2 e Xiaomi Smart Hub, conecta-se facilmente a outros dispositivos, como smartphones, tablets e auriculares, permitindo controlar os dispositivos emparelhados diretamente a partir do pulso.

As notificações em tempo real, a sincronização de calendários e as respostas rápidas personalizáveis ajudam os utilizadores a manterem-se ligados ao longo do dia, e o modo silencioso discreto oferece mais flexibilidade nos momentos de silêncio.

Cada alerta é, agora, mais intuitivo, graças ao motor linear de alta precisão e ao algoritmo háptico otimizado, que permite vibrações personalizadas para chamadas, alarmes e mensagens.

Com uma bateria de 233 mAh, a nova Smart Band garante até 21 dias de autonomia em utilização normal, ou até nove dias com o modo Always-on Display ativo, recarregando totalmente em cerca de uma hora.

Os mais de 200 mostradores de relógio, incluindo cinco minijogos interativos, combinam conforto, controlo e diversão.

Com materiais modernos, funcionalidades de bem-estar de elevada precisão e integração inteligente, a Xiaomi Smart Band 10 foi pensada para se adaptar ao estilo de vida de cada utilizador, seja durante o treino, nos momentos de descanso ou para manter a conexão no dia a dia.

Preço e disponibilidade para Portugal

A Xiaomi Smart Band 10 está disponível em Portugal a partir de dia 27 de junho, com o PVP de 49,99 euros.