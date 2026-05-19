Fortnite regressa ao iPhone e iPad após 6 anos de guerra com a Apple

O regresso do Fortnite à App Store marca um dos momentos mais importantes da longa disputa entre a Epic Games e a Apple. Depois de 6 anos de batalhas judiciais e restrições, o popular jogo volta finalmente a estar disponível para iPhone e iPad em todo o mundo.

Criadora do Fortnite acredita no fim das comissões abusivas

A Epic Games conseguiu alcançar um objetivo que durante muito tempo parecia praticamente impossível. O Fortnite está novamente disponível na App Store para utilizadores de iPhone e iPad em todo o mundo, permitindo a instalação direta através da loja oficial da Apple sem necessidade de recorrer a métodos alternativos.

O regresso do jogo foi rapidamente celebrado pela Epic Games e por Tim Sweeney, diretor executivo da empresa, que aproveitaram o momento para lançar novas críticas às políticas da Apple relacionadas com as comissões aplicadas na App Store.

Segundo a Epic Games, a Apple reconheceu perante o Supremo Tribunal dos Estados Unidos que vários reguladores internacionais estão atentos ao caso para avaliar as taxas cobradas pela empresa nas compras realizadas através da sua loja digital. A criadora de Fortnite considera que esta pressão global poderá obrigar a Apple a alterar o seu modelo de negócio.

Tim Sweeney afirmou que este poderá ser "o início do fim" daquilo que a Epic Games descreve como o "imposto Apple". A empresa garante que a disputa judicial ainda está longe de terminar, mas acredita que os próximos meses serão decisivos para definir o futuro da App Store e das comissões aplicadas aos programadores.

Apesar da rivalidade continuar em tribunal, a verdade é que os jogadores já podem voltar a descarregar Fortnite diretamente da App Store em qualquer região do mundo. Esta novidade elimina a necessidade de utilizar lojas alternativas ou processos externos para instalar o jogo nos dispositivos da Apple.

Uma disputa que começou em 2020

A origem do conflito entre a Apple e a Epic Games remonta a 2020, quando Fortnite foi removido da App Store por violar as regras relacionadas com os sistemas de pagamento da plataforma. A Epic Games tentou implementar pagamentos próprios dentro do jogo para evitar as comissões cobradas pela Apple, o que levou à remoção imediata da aplicação.

Desde então, as duas empresas envolveram-se numa longa batalha legal, marcada por acusações mútuas e várias decisões judiciais. A Epic Games também entrou em conflito com a Google devido às políticas da Play Store no Android, embora tenha alcançado um entendimento com a empresa em 2025.

Mesmo com o jogo novamente disponível no iPhone e iPad, a Epic Games garante que não pretende abrandar a pressão sobre a Apple. A empresa afirma estar confiante de que os tribunais norte-americanos obrigarão a gigante de Cupertino a revelar de forma transparente como calcula as comissões cobradas na App Store.

A Epic acredita ainda que, após essa divulgação, vários governos e reguladores internacionais poderão impedir a Apple de continuar a aplicar taxas consideradas excessivas aos programadores.

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