Ace Combat volta a voar com Ace Combat 8: Wings of Theve

A Bandai Namco revelou que Ace Combat vai voltar em breve, a levantar voo com Ace Combat 8: Wings of Theve. Uma tremenda noticia para todos os amantes da série.

A Bandai Namco revelou Ace Combat 8: Wings of Theve, o seu próximo jogo da série Ace Combat, através de um trailer que oferece uma primeira visão sobre a sua jogabilidade.

Desenvolvido pela Bandai Namco Aces Inc., este será o primeiro título principal da série Ace Combat em sete anos e promete elevar a franquia de combate aéreo a novos patamares, aproveitando o poder da Unreal Engine 5 e tecnologia proprietária para criar uma experiência visualmente deslumbrante e ultra-realista.

Ace Combat 8: Wings of Theve vai incluir um modo Campanha profundo e envolvente, colocando o jogador no papel de um piloto de elite numa história emocionante sobre identidade e dever, lutando pela sobrevivência da tua pátria. Detalhes adicionais serão revelados mais tarde, incluindo modos multijogador que vão levar-te a combates aéreos inesquecíveis contra amigos e rivais.

O jogo dará continuidade ao legado de Ace Combat, uma série que sempre ultrapassou os limites dos visuais e da jogabilidade arcade no género de combate aéreo. Esta nova entrega promete novamente quebrar barreiras, mostrando o que o realismo impulsionado pelas consolas de nova geração pode trazer à experiência.

O jogador vai pilotar diversos jatos de combate reais de todo o mundo num jogo marcado por detalhes visuais impressionantes, efeitos realistas, vastas formações de nuvens e terrenos detalhados, além do desafio adicional de enfrentar condições meteorológicas adversas. Também irá experienciar diversas seções cinemáticas emocionantes, com a possibilidade de as experienciar numa perspectiva de primeira pessoa, aumentando ainda mais a imersão na história.

O trailer oferece um primeiro olhar do modo Campanha, onde assumimos o papel de um piloto lendário em Strangereal, num mundo fictício em guerra, mas onde o peso das decisões, a pressão do comando e os laços forjados na batalha moldam o nosso futuro.

Com a sua nação - Federação de Central Usea (FCU), ocupada e a sua marinha destruída, entramos no cockpit como "Wings of Theve" – um nome ligado à capital FCU, Theve, e que representa um símbolo de esperança para todos os cidadãos. Ao lado de três novos pilotos, a missão é lutar contra a República de Sotoa para recuperar a pátria perdida e eliminar a ameaça que paira sobre o nosso povo, carregando o nome da cidade e a esperança de toda a FCU.

Ace Combat 8: Wings of Theve chega em 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X e PC.