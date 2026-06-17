Novo trailer de Ace Combat 8: Wings of Theve levanta voo

Ace Combat 8: Wings of Theve recebeu um novo trailer. O próximo jogo da série Ace Combat acelera para o seu lançamento e, entretanto, a Bandai Namco vai aumentando as expectativas dos jogadores. Venham ver o novo trailer.

A Bandai Namco encontra-se a preparar com toda a atenção o lançamento de Ace Combat 8: Wings of Theve. Não é para estranhar, portanto, que tenha revelado recentemente, num novo trailer para o jogo, novos pormenores sobre os sistemas de ação, oferecendo uma análise aprofundada do intenso combate aéreo, da personalização robusta de aeronaves e das batalhas colossais pelos céus que aguardam os jogadores.

Trata-se de um trailer que mostra a série Ace Combat e toda a força e entusiasmo que a acompanha e que deslumbra os seus fãs a cada jogo novo.

Este novo vídeo agora revelado, convida os jogadores a descobrirem alguns dos principais sistemas de voo. Sistemas esses que terão de ser aprendidos e dominados pois o jogador vai assumir o papel de um piloto de caça e, nos confrontos aéreos não há rede... um erro geralmente custa caro.

O vídeo revela ainda as massivas superarmas inimigas que dominam o campo de batalha com capacidades ofensivas e defensivas avassaladoras. Ace Combat 8: Wings of Theve introduz também, novas mecânicas de jogabilidade, como reações em cadeia onde os destroços dos abates inimigos podem colidir com as outras aeronaves durante a queda.

Para além da ação nos céus, a preparação desempenha um papel fundamental antes de cada missão, tendo os jogadores acesso a uma vasta seleção de aeronaves reais juntamente com aeronaves originais. Terão de ter em conta o objetivo da missão e o seu estilo de jogo para escolher a melhor aeronave para cada situação, podendo construir caças adaptados a cada missão através da personalização com peças de melhoria e armamento especial.

Ace Combat 8: Wings of Theve é o primeiro jogo (principal) na série Ace Combat em sete anos, levando os jogadores de volta ao cenário fictício da série, Strangereal, e aproveita o poder do Unreal Engine 5 e da tecnologia Cloudly para proporcionar uma experiência aérea ultrarrealista.

O título vai levantar voo com Acesso Antecipado disponível para os detentores da Edição Deluxe a 29 de setembro de 2026, e lançamento para todos os jogadores a 2 de outubro de 2026. As reservas já estão disponíveis para a PlayStation 5, Xbox Series X e PC (via Steam) nas Edições Standard e Deluxe.