Echoes of Aincrad, do Mundo Sword Art Online recebe novidades

Echoes of Aincrad é um RPG de ação com estilo anime para um jogador, que se desenvolve no universo de Sword Art Online, desenvolvido pela Game Studio Inc. e que será publicado pela Bandai Namco. O jogo recebeu novidades recentemente.

Echoes of Aincrad recebeu um novo trailer que revela e destaca a jogabilidade e os sistemas do jogo neste RPG de ação ambientado no popular universo de Sword Art Online. Como jogador preso num VRMMORPG onde morrer no jogo significa morrer no mundo real, sobreviver é a maior prioridade.

Este novo trailer apresenta as habilidades das personagens, a variedade de armas, o sistema de parceiros e muito mais, mostrando as ferramentas disponíveis para ajudar os jogadores a sobreviver aos perigos que os aguardam no castelo flutuante de Aincrad. Tirar partido de tudo o que está ao seu alcance será a chave definitiva para desafiar a morte e escapar da realidade virtual.

Em Echoes of Aincrad o jogador vai conhecer mlehor o lendário castelo flutuante de Aincrad, um reino de beleza estonteante mas também de perigos implacáveis. O que parecia ser uma aventura de sonho tornou-se numa luta pela sobrevivência. No meio a milhares de almas aprisionadas, a jornada do jogdor é única: conseguirá o jogador erguer-se, sobreviver e forjar laços que irão definir o seu destino? Ou irá perecer ao enfrentar inimigos mais fortes, mais rápidos e mais cruéis?

Isto não é apenas um jogo. É uma batalha pela sobrevivência. Empunhemos as nossas armas. Moldemos as nossas lendas. Conquistemos Aincrad.

Echoes of Aincrad coloca os jogadores no papel de uma personagem original criada por si, em vez das personagens principais da série, permitindo que o protagonista seja totalmente definido através de uma extensa personalização de avatar. O jogo apresenta ação RPG rápida com combate em tempo real, onde os jogadores poderão adaptar e melhorar o seu equipamento, armas e atributos, além de selecionar habilidades que correspondam ao seu estilo de jogo à medida que evoluem e enfrentam desafios cada vez maiores.

Não estarão sozinhos na sua jornada, pois as vitórias em combate dependem do aliado escolhido, cada um com diferentes habilidades e capacidades. Ao longo da aventura, irão explorar cidades diversas e ambientes deslumbrantes, desde planícies serenas até masmorras perigosas cheias de segredos, enfrentando monstros e bosses que irão testar as suas capacidades e determinação até ao fim.

Além da história, o jogo rompe também com a tradição da série (Sword Art Online) ao permitir que os jogadores criem os seus próprios personagens com alto nível de personalização.

Echoes of Aincrad é lançado a 10 de Julho de 2026 e as reservas já estão disponíveis para PlayStation 5, Xbox Series X, e PC através do Steam.