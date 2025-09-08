Invasão alienígena em Let Them Come: Onslaught

Os estúdios Tuatara Games e os Digital Bandidos partilharam recentemente novidades acerca do desenvolvimento do seu próximo Survivors-like, Let Them Come: Onslaught. Um jogo sobre uma invasão alienígena e que parece poder vir a revelar-se uma muito boa surpresa.

Let Them Come: Onslaught é o próximo jogo dos estúdios Tuatara Games e trata-se de um roguelite de sobrevivência de ficção cientifica.

A história de Let Them Come: Onslaught revela-nos como uma ofensiva alienígena se encontra a ameaçar o planeta e cabe aos jogadores impedir a invasão.

Segundo os seus responsáveis, o jogo é inspirado nos clássicos de ficção científica dos anos 80, como Aliens, por exemplo. Let Them Come: Onslaught coloca os jogadores num planeta hostil infestado de horrores e perigos, no qual tudo o que existe, parece ter o propósito de os querer eliminar. Desde as hordas alienígenas que tentam invadir o planeta, até ao próprio meio ambiente e fauna locar.

Qual a missão do jogador, caso a aceite? Sobreviver o tempo suficiente para poder destruir todos esses horrores com a potência de uma bomba nuclear. Com efeito, o jogo larga os jogadores num mundo alienígena tomado por horrores e perigos diversos, com apenas uma saída: bombardeá-lo a partir de órbita.

Lute contra adversidades esmagadoras, ou seja, contra hordas imensas de inimigos, até o cronometro chegar a zero e a bomba nuclear cair, nivelando o campo de batalha de forma espetacular e matando tudo o que nele se encontrar.

Os combates decorrerão em arenas procedurais cheias de perigos, ameaças crescentes e chefes gigantes.

Além das hordas intermináveis ​​de alienígenas, os jogadores terão ainda de sobreviver num meio ambiente em constante mudança, onde tempestades repentinas de raios, erupções vulcânicas e muito mais podem mudar o rumo da batalha... para melhor ou para pior.

Este jogo cheio de ação oferece uma abordagem de última geração à fórmula do Survivors, onde cada batalha corresponde a uma derradeira tentativa de resistência, combinando o caos das balas, uma progressão profunda e o terror brutal de ficção científica com uma estética ao estilo dos filmes VHS dos anos 80.

O jogo já conta com uma demo disponível para PC (via Steam), e terá também para PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X muito em breve.