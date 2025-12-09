O Natal Playstation não seria o mesmo sem as tradicionais Promoções

Preparem espaço no sapatinho, pois as promoções de Natal Playstation já chegaram! Venham saber o que incluem...

Falta pouco mais de meio mês para o Natal e as principais marcas desdobram-se em iniciativas e promoções para dar ainda mais cor a esta época festiva.

A Sony Playstation, como é tradicional, não se esconde atrás dos flocos de neve e como tal, já lançou a sua campanha de Promoções de Natal.

Assim sendo, as promoções de Natal da PlayStation já arrancaram com descontos bastante interessantes em consolas, periféricos e videojogos. Venham daí e saber mais...

Desde o passado dia 5 e até ao próximo dia 18 de dezembro, será possível encontrar ofertas especiais em consolas, periféricos e jogos, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation Direct.

A consola de nova geração, a PlayStation 5, lidera as ofertas com um desconto de 150 € na sua Edição Digital (que passará a estar disponível com um PVP de 349,99€) e de 100€ na sua versão com leitor de discos (que passará a estar disponível com um PVP de 449,99€). Os jogadores que pretendam desfrutar da experiência visual mais impressionante da PlayStation®, com gráficos 4k melhorados e uma jogabilidade super fluída, também poderão adquirir a PlayStation 5 Pro com um desconto de 100€ (já que passará a estar disponível com um PVP de 699,99€).

Durante este período também haverá descontos em periféricos, com 20€ de redução não só no PlayStation Portal (que passará a estar disponível com um PVP de 199,99€) que agora permite jogar em streaming a partir da nuvem, como nos auriculares Pulse Elite (que estarão disponíveis durante a campanha com um PVP de 129,99€).

Além disto, os auriculares sem fios Pulse Explore poderão ser adquiridos com um desconto de 30€. A estas ofertas junta-se o PlayStation VR2 que também passará a estar disponível com um desconto de 100€ (PVP de 349,99€).

De uma forma resumida, seguem os principais destaques desta Promoção de Natal da Sony Playstation, que estará ativa até ao próximo dia 18 de deembro:

Edição Digital da PlayStation 5: 349,99€.

PlayStation 5: 449,99€.

PlayStation 5 Pro: 699,99€.

PlayStation Portal: 199,99€.

Auriculares sem fios Pulse Elite: 129,99€.

Auscultadores sem fios Pulse Explore: 189,99€.

PlayStation VR2: 349,99€.

Death Stranding 2: On The Beach: 59,99€.

Marvel's Spider-Man 2: 39,99€.

Astro Bot: 49,99€.

UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões: 19,99€.

The Last of Us Parte II Remastered: 29,99€.

God of War: Ragnarök: 29,99€.