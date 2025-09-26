Terra Firma 2 chega em breve para redesenhar o planeta Terra

Terra Firma 2 virá a revelar-se certamente, um jogo bastante interessante dos estúdios australianos Working as Intended. Um titulo que permite redesenhar o planeta Terra a nosso gosto e vê-lo evoluir a partir daí. Venham saber mais...

Terra Firma 2 encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios australianos Working as Intended e prepara-se para o seu lançamento em Acesso Antecipado já no próximo mês de outubro, no Steam.

Trata-se de um jogo que permite aos jogadores a criação de novos mundos e novas paisagens apenas limitado pela imaginação. É, na sua essência, um vasto simulador onde as nossas criações vão evoluindo através da ação das forças da natureza.

O jogador poderá esculpir a terra a seu belo prazer e observe o clima, a erosão e a própria criação de vida a acontecerem... e a transformarem este seu mundo num verdadeiro ecossistema vivo e dinâmico.

Terra Firme 2 terá ao dispor dos jogadores várias ferramentas para alterar o terreno, ajustar a precipitação, mudar as temperaturas e até mesmo ajustar a atividade tectônica.

As ações e opções do jogador influenciam tudo neste mundo novo, desde o terreno, até cada planta e animal.

Aproveitando todo o poder das GPUs modernas, Terra Firma 2 consegue simular mundos em escalas sem precedentes. Os mapas podem atingir até 16.000 km², simulando séculos de evolução natural em segundos e, simultaneamente, é possível ampliar o zoom para observar a vida selvagem e as mudanças no terreno em tempo real.

"Terra Firma 2 é um jogo desenvolvido para responder a uma pergunta simples: porque é que o mundo natural tem a aparência que tem?", revelou o programador Gareth Robinson. "É uma pergunta na qual penso constantemente quando estou na natureza e queria fazer um jogo que permitisse aos jogadores descobrir algumas respostas através de uma brincadeira exploratória. Para mim, lançar Terra Firma 2 é o culminar de 8 anos de trabalho para produzir algo que eu sinto que vale a pena para os jogadores gastarem o seu dinheiro."

Terra Firma 2 chega em Acesso Antecipado já no próximo dia 27 de outubro, ao Steam.