Aventura de ficção I Am Future já tem data para as consolas

Os Tiny Build Games apresentaram recentemente uma data oficial de lançamento para consolas do seu título: I Am Future. Uma aventura pós apocalíptica bastante interessante, que agora migra para outras plataformas.

A editora de jogos indie Tiny Build Games e a equipa de desenvolvimento Mandragora anunciaram recentemente que o survival pós apocalíptico singleplayer, I Am Future, se encontra finalmente a caminho das consolas.

O jogo teve um sucesso moderado no Steam apresentando mais de 1.900 avaliações de utilizadores e uma classificação "Muito Positiva", e agora encontra-se na altura de se aventurar na PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch no próximo dia 8 de janeiro de 2026.

Em I am Future, o jogador encontra-se sozinho no telhado de um arranha-céu numa cidade que de repente foi totalmente inundada. É neste cenário pós apocalíptico que o jogador vai ter de sobreviver. Construir itens, ferramentas e abrigos... cultivar plantações para alimento... pescar nos mares agora muito mais subidos... cozinhar.... serão as suas principais necessidades e tudo isto, com uma vista incrível. Terá ainda ao seu dispor o precioso auxilio de robots e drones que ajudam na construção do acampamento de sobrevivência perfeito.

Mas, não estará completamente sozinho e no meio do caos existem outros sobreviventes nas mesmas condições. Vamos, desta forma poder descobrir todo um mundo novo e desvendar a verdade sobre a queda da Humanidade.

Os jogadores das consolas terão a oportunidade de construir o seu próprio futuro, após uma inundação catastrófica. Agricultura, pesca, exploração, artesanato, culinária, tudo o que restou do mundo que anteriormente conhecia, é agora nosso em I Am Future!

Os jogadores de consolas vão poder disfrutar de todo o conteúdo adicionado a I Am Future ao longo do tempo que já existe para PC, desde a estreia em Acesso Antecipado do Steam em 2023 até o lançamento da versão 1.0 no final de 2024. Isso inclui um Modo História robusto, opções expandidas de construção de bases, um sistema atmosférico complexo, sistema de desenvolvimento de relacionamentos com outros sobreviventes entre muitas outras coisas. Quem apreciar títulos como Stardew Valley, Dave the Diver ou Coral Island, vai apreciar também I Am Future!

I Am Future será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch no próximo dia 8 de janeiro de 2026.