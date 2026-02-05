Killer Inn, um cluedo em videojogo

Os amantes de jogos de mistério que envolvam assassinatos terão no próximo jogo da Square Enix, Killer Inn, uma opção bastante interessante quando for lançado. Venham saber mais.

A Square Enix anunciou recentemente que o seu próximo jogo, Killer Inn, um titulo multijogador de ação e suspense e que envolve misteriosos assassinatos, será lançado em Acesso Antecipado no próximo dia 12 de fevereiro de 2026, para PC (via Steam).

O jogo encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios Tactic Studios (Immortal Empire ou Claire de Lune) e tendo a Square Enix como apoio na distribuição, tem um selo de qualidade garantido.

Em Killer Inn, 24 jogadores são convidados para participar num evento num castelo misterioso por uma organização secreta conhecida como Astra. Essa competição apresenta prémios com valor inimagináveis, sendo mais que motivo suficiente para captar a atenção do nosso personagem.

Os jogadores serão de seguida atribuídos, de forma aleatória e secreta, a um de dois papéis distintos: os Wolves (lobos), cuja missão é caçar e matar, e os Lambs (cordeiros), que têm de lutar, sobreviver ao caos ou escapar do castelo.

Os jogadores terão de usar todas as armas, ferramentas e pistas ao seu dispor para sobreviver e vencer. Com os assassinos escondidos entre todos, será necessário questionar tudo, até mesmo os aliados mais próximos, para desvendar a trama. No final da noite, todos os jogadores terão de matar, ser mortos ou escapar à loucura.

Com a entrada de Killer Inn nesta fase de Acesso Antecipado, a equipa de desenvolvimento irá procurar ativamente o feedback dos jogadores para continuar a aperfeiçoar o jogo antes do lançamento oficial. Prevê-se que o jogo esteja disponível pelo preço especial de 9,99 € durante o período de Acesso Antecipado, sendo que preço venha a aumentar aquando do lançamento oficial. Haverá também compras opcionais de itens cosméticos no videojogo.

Não esquecer portanto, que este titulo de ação e mistério, chega em Acesso Antecipado no próximo dia 12 de fevereiro.