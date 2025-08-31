Novidades Playstation Plus para setembro de 2025

Setembro marca tipicamente o final das férias grandes, do final dos dias grandes e do calor intenso e também do regresso às aulas. No entanto, na Playstation, também marca a chegada de novos jogos ao catálogo do Playstation Plus. Venham conhecer as novidades do nono mês do ano.

A Sony já anunciou, quais são os títulos que chegarão em setembro, sem custos adicionais, para todos os níveis de subscrição do PlayStation Plus.

Os jogos agora anunciados, estarão disponíveis para download na PlayStation Store a partir da próxima terça-feira, dia 02 de setembro.

Psychonauts 2

Em Psychonauts 2, disponível para a PlayStation 4, Razputin "Raz" Aquato, ágil acrobata e magnífico mentalista, cumpriu o seu sonho de fazer parte da organização internacional de espionagem psíquica conhecida como... Psychonauts! Mas agora, estes superespiões têm um pequeno problema. O líder não voltou a ser o mesmo desde que foi raptado e há alguém infiltrado na sede. Combinando missões divertidas com conspirações misteriosas, o Psychonauts 2 é um jogo de aventura e plataformas com um estilo único e inúmeros poderes personalizáveis, onde os jogadores poderão controlar Raz numa viagem tão perigosa quanto hilariante através das mentes de amigos e inimigos até derrotarem um psico vilão implacável.

Stardew Valley

Já em Stardew Valley, também disponível para a PlayStation 4, os jogadores acabam de herdar a antiga fazenda do seu avô em Stardew Valley. Contando apenas com algumas ferramentas velhas e poucas moedas darão o pontapé inicial na sua nova vida. Conseguirão viver da terra e transformar vastos campos num lar de sucesso? Não vai ser tão fácil. Desde que a Corporação Joja apareceu pela cidade, quase todos os antigos modos de vida desapareceram. O Centro Comunitário, outrora o centro mais vibrante de atividades da cidade está agora abandonado. Mas este vale transpira oportunidades. Com um pouco de dedicação, os jogadores poderão ser um dos protagonistas da restauração do Stardew Valley rumo ao sucesso.

Viewfinder

Por outro lado, Viewfinder, que estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 4 e da PlayStation 5, é um alucinante jogo de aventura na primeira pessoa onde os jogadores poderão dar vida a imagens colocando-as no mundo. Aqui, estes terão a oportunidade de desafiar a percepção, redefinir e remodelar o mundo à sua volta com uma câmera instantânea.

Pacotes exclusivos do PlayStation Plus (Essential - Extra - Premium)

Entretanto, o PlayStation Plus oferece acesso a pacotes exclusivos de conteúdos, visuais e itens para jogos gratuitos como Roblox, Fortnite, Rocket League, Fall Guys ou Call of Duty: Warzone, sem custos adicionais através da PlayStation Store. Em destaque este mês:

Call of Duty: Warzone Pack 3 do PlayStation Plus

Apex Legends: PlayStation Plus Play Pack

Roblox: Bonnie Bombástica

Fall Guys: Pacote Western Woos Playstation 4 e Playstation 5

Overwatch 2: Pacote Bónus Bastion Kishin

Brawlhalla - Bonus Pack 19

Fortnite: Pacote Gamer Esmeralda

Rocket League - PlayStation Plus Pack

Pack Valorant x PS+