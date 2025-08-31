Governo quer criar um balcão único para as empresas

O Governo português anunciou esta semana que vai lançar em breve um “balcão único para as empresas”. Qual o objetivo?

De acordo com as informações, o objetivo de centralizar todos os contactos e processos administrativos numa única via de interlocução com o Estado.

O que é o "balcão único para as empresas"?

Interlocutor único Será um ponto de contacto centralizado — "uma única voz, um único rosto" — para que os empresários possam tratar de todos os assuntos com a administração pública

Complementar ao Balcão do Empreendedor Embora relacionado, este novo balcão não substitui o já existente; antes, expande o modelo para servir de contacto permanente com o Estado em diferentes áreas



O ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias, reforçou que esta reforma do Estado é profunda, não apenas “cosmética” ou para efeitos políticos, e que não envolverá despedimentos na administração pública.

Por que esta medida está a ser reforçada?