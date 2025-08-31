Tarifário ilimitado da DIGI Portugal afinal é limitado?
A DIGI continua a fazer o seu trabalho e os resultados conseguidos em Portugal certamente que têm agradado à operadora. Na internet começou a circular recentemente uma dúvida: afinal o tarifário ilimitado da DIGI Portugal é limitado?
No fórum zwame o tema foi apresentado por um cliente que refere que "De facto algo a corrigir, porque é enganoso este ilimitado com 2 ou 3TB. Certamente algo da parte técnica, duvido que a DIGI mude o tarifário de ilimitado para 2000GB quando é basicamente igual para eles, e para os clientes... bem, digamos que perdiam bastantes (mesmo que 99% não usariam 2000GB de qualquer forma)".
José Saraiva, na sua página do Linkedin, revela que por curiosidade decidiu experimentar o tarifário ilimitado da DIGI Portugal e tentar compreender se a informação que possui no backend MyDigi corresponde a uma P.U.R. (Política de Utilização Responsável) e o mesmo possui P.U.R.
O tarifário atingindo valor de 2.01 TB:
"isAmountUnlimited": true,
"name": "MB",
"totalGroupItems": "1",
"percent": 100,
"consumedValue": {
"amount": "2.01",
"unit": "TB"
},
"leftValue": {
"amount": "0.00",
"unit": "MB"
},
"totalValue": {
"amount": "2.01",
"unit": "TB"
Começou por consumir os 9 GB referente aos dados disponíveis para Roaming
"isAmountUnlimited": false,
"name": "MB_ROAMING",
"totalGroupItems": "1",
"percent": 100,
"consumedValue": {
"amount": "9.00",
"unit": "GB"
},
"leftValue": {
"amount": "0.00",
"unit": "MB"
},
"totalValue": {
"amount": "9.00",
"unit": "GB"
Existindo um extra plafond de 1 TB que esgotando, o serviço é automaticamente barrado recebendo um SMS a informar que esgotei os dados móveis.
{
"isAmountUnlimited": false,
"name": "MB_FUV",
"totalGroupItems": "1",
"percent": 100,
"consumedValue": {
"amount": "1000.00",
"unit": "GB"
},
"leftValue": {
"amount": "0.00",
"unit": "GB"
},
"totalValue": {
"amount": "1000.00",
"unit": "GB"
De referir que desde 2014 a ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações proíbe ofertas «ilimitadas» com limites. José Saraiva refere que o tráfego gerado foi para verificar a limitação indicada no backend MyDigi, não é o tráfego que faz numa utilização normal para uso regular.
Não, não é ilimitado, realmente. Mas… Algum utilizador normal, vai realmente gastar o plafond de 2 TB/mês?