IRS: até agora 432 mil contribuintes já receberam reembolso

O Fisco já começou a devolver dinheiro aos contribuintes após entrega da declaração de IRS. Segundo dados recentes, já foram pagos mais de 160 milhões de euros em reembolsos, numa fase inicial da campanha deste ano.

A Autoridade Tributária arrancou com os primeiros pagamentos poucos dias após o início da entrega das declarações, que começou a 1 de abril. Desde então, milhares de contribuintes já receberam o reembolso diretamente nas suas contas bancárias.

Reembolsos de IRS mais rápidos… mas nem sempre maiores

Tal como em anos anteriores, quem entrega cedo tende a receber primeiro. No caso do IRS Automático, os prazos podem ser bastante curtos, chegando a menos de duas semanas após a submissão.

Apesar da rapidez inicial, há prazos legais a cumprir. A Autoridade Tributária tem até 31 de agosto de 2026 para concluir todos os reembolsos relativos às declarações entregues dentro do prazo.

O tempo médio varia:

IRS Automático: cerca de 2 semanas

Declarações simples: 3 a 6 semanas

Casos mais complexos: podem demorar mais

Se já entregou a sua declaração, pode esperar o reembolso nas próximas semanas, especialmente se não houver erros ou validações adicionais.

Segundo fonte do Ministério das Finanças...

Até ao dia 20 de abril de 2026 foram entregues mais de 2,1 milhões de declarações do IRS referentes aos rendimentos de 2025.

Das 745 mil declarações entregues, cerca de 432 mil originaram reembolsos, cujo montante global excede os 330 milhões de euros. Destes, foram pagos por transferência bancária 204 mil reembolsos no valor global de 164,7 milhões de euros.

Das declarações já liquidadas, 93 mil declarações "resultaram na emissão de notas de cobrança", ou seja, o acerto final do imposto ditou que os contribuintes ainda tinham IRS a entregar ao Estado, num valor total de 46 milhões de euros, segundo o balanço das Finanças.