Nunca mais perca o TikTok ou Reel que guardou “para ver mais tarde”: esta app organiza tudo!

Quantos Reels, TikToks e publicações já guardou "para ver mais tarde" e nunca mais encontrou ou se lembrou sequer que tinha guardado? É este caos que uma nova aplicação quer resolver, tirando partido da Inteligência Artificial (IA).

Quem usa redes sociais como o TikTok, o Instagram ou o X sabe que é tentador guardar dezenas, centenas ou milhares de vídeos e publicações com receitas, dicas de viagem, recomendações de restaurantes ou conteúdos aleatórios que, acreditamos nós, darão imenso jeito em algum momento.

O problema é que, passado algum tempo, essa lista de guardados transforma-se num cemitério digital onde é praticamente impossível encontrar o que se procura.

Perante essa frustração, Adrian Knapp, engenheiro de software, criou a Salve, exclusiva para iOS. Segundo contado pelo próprio, através das redes sociais, a ideia nasceu de duas dores:

A namorada tinha "um milhão de vídeos guardados" no TikTok, entre dicas de viagem, restaurantes e receitas, que se tinham tornado impossíveis de acompanhar;

Ele próprio sofria para organizar as publicações que guardava em diferentes redes sociais.

Como funciona a aplicação

A proposta da app é simples, procurando reunir num único espaço tudo aquilo que quisemos guardar para "ver mais tarde".

Para isso, basta partilhar um vídeo ou publicação de outra rede social diretamente com a Salve, através do menu de partilha nativo do iPhone, e a aplicação vê, lê, categoriza, resume e transcreve o conteúdo automaticamente.

Desta forma, o utilizador deixa de precisar de reabrir cada vídeo para se lembrar do que continha.

Mais do que isso, a Salve permite pesquisar não só por palavras-chave no texto, mas também pelo que aparece nas imagens e nos vídeos, e conversar diretamente com os conteúdos guardados através de mensagens, pedindo à app para encontrar aquele vídeo ou aquela frase específica que ouviu algures.

A aplicação está também disponível através de uma versão web e integra o protocolo Model Context Protocol (MCP), o que permite ligar a Salve a outras ferramentas de IA e aceder aos conteúdos guardados fora da própria app.

Grátis, mas com limites

A Salve pode ser descarregada gratuitamente, mas segue um modelo freemium. A versão grátis tem um limite de publicações que podem ser guardadas e de perguntas feitas à app, uma das principais desvantagens para quem guarda conteúdo com frequência e pode rapidamente chegar ao teto.

Ainda assim, tudo o que já foi guardado até esse ponto continua acessível, mesmo depois de atingido o limite.

Para quem quiser usar a app sem restrições, está disponível uma versão Pro.