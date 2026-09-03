Nunca mais perca o TikTok ou Reel que guardou “para ver mais tarde”: esta app organiza tudo!
Quantos Reels, TikToks e publicações já guardou "para ver mais tarde" e nunca mais encontrou ou se lembrou sequer que tinha guardado? É este caos que uma nova aplicação quer resolver, tirando partido da Inteligência Artificial (IA).
Quem usa redes sociais como o TikTok, o Instagram ou o X sabe que é tentador guardar dezenas, centenas ou milhares de vídeos e publicações com receitas, dicas de viagem, recomendações de restaurantes ou conteúdos aleatórios que, acreditamos nós, darão imenso jeito em algum momento.
O problema é que, passado algum tempo, essa lista de guardados transforma-se num cemitério digital onde é praticamente impossível encontrar o que se procura.
Perante essa frustração, Adrian Knapp, engenheiro de software, criou a Salve, exclusiva para iOS. Segundo contado pelo próprio, através das redes sociais, a ideia nasceu de duas dores:
- A namorada tinha "um milhão de vídeos guardados" no TikTok, entre dicas de viagem, restaurantes e receitas, que se tinham tornado impossíveis de acompanhar;
- Ele próprio sofria para organizar as publicações que guardava em diferentes redes sociais.
Minha namorada tem um milhão de vídeos salvos no TikTok. Dicas de viajem, restaurantes, receitas, estudo, etc. Tava impossível acompanhar.
Agora ela manda tudo pro Salve, que assiste e lê + guarda tudo. Eu mando uma mensagem, ele puxa e encontra qualquer coisa dos salvos.… pic.twitter.com/s7IaSXtPAe
— adrian knapp ➔ umsalve.com (@adrknapp) August 18, 2026
Como funciona a aplicação
A proposta da app é simples, procurando reunir num único espaço tudo aquilo que quisemos guardar para "ver mais tarde".
Para isso, basta partilhar um vídeo ou publicação de outra rede social diretamente com a Salve, através do menu de partilha nativo do iPhone, e a aplicação vê, lê, categoriza, resume e transcreve o conteúdo automaticamente.
Desta forma, o utilizador deixa de precisar de reabrir cada vídeo para se lembrar do que continha.
Mais do que isso, a Salve permite pesquisar não só por palavras-chave no texto, mas também pelo que aparece nas imagens e nos vídeos, e conversar diretamente com os conteúdos guardados através de mensagens, pedindo à app para encontrar aquele vídeo ou aquela frase específica que ouviu algures.
A aplicação está também disponível através de uma versão web e integra o protocolo Model Context Protocol (MCP), o que permite ligar a Salve a outras ferramentas de IA e aceder aos conteúdos guardados fora da própria app.
Grátis, mas com limites
A Salve pode ser descarregada gratuitamente, mas segue um modelo freemium. A versão grátis tem um limite de publicações que podem ser guardadas e de perguntas feitas à app, uma das principais desvantagens para quem guarda conteúdo com frequência e pode rapidamente chegar ao teto.
Ainda assim, tudo o que já foi guardado até esse ponto continua acessível, mesmo depois de atingido o limite.
Para quem quiser usar a app sem restrições, está disponível uma versão Pro.