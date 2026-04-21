Resposta da Google à Whoop pode chegar por menos de 100 euros

O mercado dos wearables pode estar prestes a ganhar um novo concorrente de peso. A Google prepara-se para lançar o Fitbit Air, uma banda de fitness sem ecrã que poderá chegar por menos de 100 euros. A confirmar-se, o preço poderá ser o argumento mais forte da gigante tecnológica para competir diretamente com a Whoop, a marca que lidera, de forma isolada, este segmento.

As primeiras pistas sobre este dispositivo surgiram em março, quando o jogador de basquetebol Stephen Curry foi visto com um wearable misterioso da Fitbit.

Desde então, os detalhes não pararam de aparecer. Esta semana, o 9to5Google confirmou oficialmente o nome e, a partir daí, as informações começaram a multiplicar-se a grande velocidade, com listas de fornecedores a revelar especificações, cores e até preços.

Fitbit Air com cores e braceletes para todos os gostos

Segundo os dados dos fornecedores, o chamado Fitbit Air chegará ao mercado em três cores: Obsidian, Lavender e Berry. Por sua vez, o cabo de carregamento será Snow White em todas as versões.

Sem grandes surpresas, a paleta parece apostar em tons suaves e versáteis, adequados para um dispositivo focado na saúde e no bem-estar.

Para os utilizadores que quiserem personalizar o seu wearable, o leque de opções será alargado, com a Google a planear quatro tipos de bracelete, cada uma disponível em várias cores:

Performance Loop Band: Obsidian, Fog, Lavender e Berry;

Active Band, disponível em tamanho S e L, nas mesmas quatro cores que a anterior;

Elevated SoftFlex Band: Obsidian, Moonstone e Porcelain;

Metal Mesh Band: Silver e Warm Gold.

Ainda que a bracelete incluída na caixa não tenha sido confirmada, a diversidade de opções indica que a Google quer posicionar o Fitbit Air não apenas para a prática desportiva, mas para o uso diário.

Menos de 100 euros por uma pulseira de saúde e bem-estar

Um dos dados mais relevantes que chegou através das listas de fornecedores é o preço. Pelo menos uma listagem aponta para um valor a rondar os 93 dólares, o que sugere fortemente um preço de venda ao público de 99 dólares (o equivalente a 84 euros).

Para uma banda de fitness sem ecrã, trata-se de um valor bastante competitivo.

Este preço ganha mais sentido quando se explora a estratégia da Google: o Fitbit Air deverá funcionar como porta de entrada para um ecossistema mais alargado, que inclui uma funcionalidade de Health Coach e um plano de subscrição com monitorização avançada de saúde. O hardware deverá funcionar como uma porta de entrada para os serviços.

De acordo com o mesmo fornecedor, a data de disponibilidade aponta para o dia 16 de maio. Contudo, a Google ainda não fez qualquer anúncio oficial.

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