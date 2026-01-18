Chrome copia o Opera e começa a disponibilizar separadores verticais na versão Beta

Separadores verticais vão chegar ao Google Chrome. A funcionalidade parece estar cada vez mais próxima de um lançamento completo, depois de ter sido identificada pela primeira vez em versões Canary no ano passado.

Contexto histórico

Ainda nos anos 2000, o Opera permitia posicionar a barra de separadores em diferentes lados da interface, incluindo na lateral. Isto acontecia muito antes de a maioria dos navegadores modernos sequer adotar separadores como padrão.

Só bastante mais tarde é que outros navegadores seguiram esse caminho, como foi o caso do Microsoft Edge ou do Vivaldi.

Uma funcionalidade pedida há anos

Os separadores verticais têm sido uma das adições mais solicitadas ao Google Chrome ao longo dos últimos anos. A Google começou a testar este layout em versões Canary para desktop no final do ano passado.

Agora, tudo indica que a funcionalidade está mais próxima de uma disponibilização alargada, tendo sido detetada pela primeira vez na versão Chrome Beta.

Disponível através de uma flag

A funcionalidade foi detalhada numa publicação na rede X pelo utilizador @bramus, que se identifica como engenheiro de Developer Relations do Chrome na Google.

Segundo a publicação, os separadores verticais estão disponíveis através de uma flag no Chrome 145, a atual versão Beta.

Para ativar, basta aceder a chrome://flags/#vertical-tabs, definir a opção como Enabled, reiniciar o Chrome e depois clicar com o botão direito na barra de separadores para escolher “Mover separadores para o lado”.

Ajustes e compatibilidade

Como podemos ver também, a barra lateral de separadores verticais pode ser redimensionada ou recolhida para um estado minimalista, funcionando corretamente com Grupos de Separadores.

O Chrome passou igualmente a disponibilizar uma opção de posição da barra de separadores em Definições > Aspeto, oferecendo uma alternativa para mover os separadores para a lateral.

Lançamento mais próximo

Os separadores verticais surgiram no Chrome Canary para desktop em novembro, numa fase em que a funcionalidade era descrita como funcional, mas ainda menos refinada do que a de navegadores concorrentes.

Embora a Google ainda não tenha avançado com uma data oficial para o lançamento mais alargado, tudo indica que será apenas uma questão de tempo.