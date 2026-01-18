É o fim SAPO Blogs! Saiba o que deve fazer

Depois de muitos anos a servir milhares de bloggers portugueses, o SAPO Blogs vai encerrar. A notícia marca o fim de uma das plataformas de blogs mais antigas e populares em Portugal, utilizada tanto por autores individuais como por projetos mais estruturados.

Com o encerramento confirmado para 30 de junho, muitos utilizadores questionam-se agora: o que acontece aos meus conteúdos? E, mais importante, o que devo fazer a seguir?

O que significa o fim do SAPO Blogs?

O encerramento do SAPO Blogs implica que:

Os blogs alojados na plataforma deixarão de estar acessíveis

Conteúdos como artigos, imagens e comentários podem ser removidos

URLs antigos deixarão de funcionar

Para quem mantém anos de publicações, esta mudança pode representar uma perda significativa se não forem tomadas medidas atempadamente.

Para ajudar, o SAPO tem uma ferramenta de exportação para gerar e descarregar para o seu dispositivo local um ficheiro com todos os conteúdos (textos e imagens) carregados para o SAPO Blogs. Está também disponível um guia passo-a-passo aqui.

Todos os conteúdos alojados no SAPO Blogs serão definitivamente eliminados, sem possibilidade de recuperação, depois de 30 de novembro de 2026.