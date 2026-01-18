É o fim SAPO Blogs! Saiba o que deve fazer
Depois de muitos anos a servir milhares de bloggers portugueses, o SAPO Blogs vai encerrar. A notícia marca o fim de uma das plataformas de blogs mais antigas e populares em Portugal, utilizada tanto por autores individuais como por projetos mais estruturados.
Com o encerramento confirmado para 30 de junho, muitos utilizadores questionam-se agora: o que acontece aos meus conteúdos? E, mais importante, o que devo fazer a seguir?
O que significa o fim do SAPO Blogs?
O encerramento do SAPO Blogs implica que:
- Os blogs alojados na plataforma deixarão de estar acessíveis
- Conteúdos como artigos, imagens e comentários podem ser removidos
- URLs antigos deixarão de funcionar
Para quem mantém anos de publicações, esta mudança pode representar uma perda significativa se não forem tomadas medidas atempadamente.
Para ajudar, o SAPO tem uma ferramenta de exportação para gerar e descarregar para o seu dispositivo local um ficheiro com todos os conteúdos (textos e imagens) carregados para o SAPO Blogs. Está também disponível um guia passo-a-passo aqui.
Todos os conteúdos alojados no SAPO Blogs serão definitivamente eliminados, sem possibilidade de recuperação, depois de 30 de novembro de 2026.
É pena… Mas as pessoas optaram por outras plaformas mais imediatas, folclóricas, vazias de conteúdo, como as vezes sociais, tik tok, o face dos velhinhos…os blogues são para os intelectuais, dão trabalho e exigem tempo…
Um dos blogs sapo que acesso com frequencia desde 2009 é o pplware obrigado por estes 17 anos, aguardamos o proximo local 🙂
Não não é 😀 o Pplware não é nem nunca foi um blog do Sapo 😀 😉
Somos independentes, nascemos ainda o Portal Sapo tinha a sua força na venda de pacotes de internet 😉 olha aqui: https://bit.ly/4pNm8fZ
Mais uma vítima da IA…