Google traz novidade ao Chrome que muda como se navega na Internet

A Google tem procurado adaptar a interface do Chrome para todos os dispositivos e para o que os utilizadores necessitam e pretendem. Na mais recente versão, soube-se que está a trabalhar em separadores verticais para o Chrome. Esta é uma funcionalidade experimental que já apresenta um design refinado e funcionalidade completa.

Separadores verticais, a novidade da Google no Chrome

Os separadores horizontais sempre foram a visualização padrão na maioria dos navegadores, e está a tornar-se cada vez mais comum ver a opção de ativar os separadores verticais, embora até agora não tivéssemos visto isso no Chrome. Isto mudou recentemente, pois descobriu-se que os engenheiros do Chrome estão a trabalhar na adição de separadores verticais ao seu popular browser.

Durante anos, o Chrome manteve os separadores horizontais como a sua única opção nativa, mas isso estará prestes a mudar. Esta é uma funcionalidade em versão preview do Chrome, onde foi detetado o desenvolvimento de uma barra de separadores vertical. Atualmente, não está disponível para todos os utilizadores, mas apenas para aqueles que participam no programa experimental do Chrome Canary.

Quando estiver disponível, terá de ser ativada esta opção correspondente para trazer os separadores verticais. Quando a funcionalidade estiver ativada, esta funcionará da mesma forma que alguns browsers já oferecem. A barra de separadores será movida para o lado esquerdo da janela num painel dedicado, deixando presumivelmente apenas a barra de endereços na parte superior.

Vai mudar a forma como se navega na Internet

Os testes iniciais mostram que a barra lateral destaca um botão de pesquisa de separadores na parte superior. Ao mesmo tempo, os ícones para os grupos de separadores e os novos separadores estão localizados na parte inferior.

De salientar que o painel também pode ser recolhido, permitindo maximizar o espaço do ecrã quando necessário. Além disso, clicar com o botão direito do rato em qualquer ponto do layout vertical revela a opção de voltar a colocar os separadores no topo do browser, restaurando assim o layout horizontal clássico.

O desenvolvimento desta funcionalidade parece bastante avançado, pelo que é provável que este novo design com separadores verticais chegue à versão estável do Chrome nos próximos dias ou semanas. Resta esperar pela Google e pela atualização que trará a nova opção ao Chrome, algo que muitos aguardam há muito tempo.