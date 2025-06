De rivais a parceiros! OpenAI e Google estabelecem acordo histórico para a IA

Com a chegada da IA, a OpenAI ganhou um lugar de destaque neste novo campo. Claro que a Google se apressou a criar a sua proposta, que luta de forma aberta contra o ChatGPT. Agora, ambas as empresas deixaram de lado a rivalidade e estabeleceram uma parceria única para garantir o melhor para a IA.

OpenAI e Google estabelecem acordo

Há uma nova manobra que está a redefinir as linhas da competição no setor da inteligência artificial. A OpenAI, criadora do ChatGPT, firmou um acordo para utilizar a infraestrutura de computação em nuvem da Google e assim resolver muitos dos seus problemas.

A notícia, avançada pela agência Reuters, tem por base em fontes anónimas. Representa uma colaboração inédita e surpreendente entre duas das maiores rivais na corrida pela supremacia da IA. O acordo, que terá sido finalizado em maio após vários meses de negociações, permitirá à OpenAI aceder à capacidade computacional da Google Cloud para treinar e implementar os seus modelos de linguagem avançados.

Esta parceria surge num momento de intensa competição. O ChatGPT da OpenAI representa a ameaça mais significativa ao domínio histórico da Google no mercado de pesquisa, e o modelo Gemini, da gigante das pesquisas, compete diretamente com as ofertas da OpenAI.

Gemini vs ChatGPT: rivais e parceiros na IA

A principal motivação por detrás desta aliança improvável é a necessidade colossal e crescente de poder computacional que a investigação em IA exige. Fontes do setor indicam que a decisão da OpenAI faz parte de uma estratégia para diversificar as suas fontes de infraestrutura. Assim, diminuem a sua dependência exclusiva da Microsoft, a sua principal parceira e investidora.

Embora a relação com a Microsoft se mantenha sólida, um acordo revisto terá permitido à OpenAI procurar capacidade adicional noutros fornecedores. Esta é uma necessidade crítica para suportar projetos de grande escala como o "Stargate". O desenvolvimento é visto como uma vitória estratégica para a Google Cloud, que se posiciona como um fornecedor de infraestrutura robusto e neutro, capaz de servir até os seus concorrentes diretos. A OpenAI garante o acesso a mais recursos essenciais para não abrandar o ritmo da inovação.

Apesar da importância do acordo, as empresas envolvidas mantêm-se em silêncio. Até ao momento, nem a OpenAI, nem a Google, nem a Microsoft emitiram comentários oficiais sobre a parceria. O acordo sublinha uma nova realidade no mundo da tecnologia. A procura por infraestrutura de ponta é tão avassaladora que pode forçar até os mais ferozes adversários a colaborações, redefinindo o que significa ser um competidor na era da IA.