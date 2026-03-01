Portugal está no top 5 de países que mais utilizam ferramentas de IA

Um estudo recente analisou a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) em 64 países e colocou Portugal em 5.º lugar a nível mundial para a adoção da tecnologia, com uma taxa de 55%.

Investigadores da Cybernews analisaram os dados de downloads das 100 aplicações de IA mais populares de cada país, os quais representam aproximadamente 70% do PIB mundial e 55% da população mundial.

Depois, compararam esses números com o tamanho da população nacional, por forma a estimar as taxas de adoção e criar o AI Adoption Index.

Entre os 20 países com maior adoção de IA:

Nove estão na Europa;

Sete estão na na Ásia;

Dois estão na Oceania;

Um está na América do Sul;

Um está na América do Norte.

Japão tem taxa de adoção de IA surpreendentemente baixa

Apesar de a adoção média de IA ser de 25%, varia bastante, desde 66%, em Singapura, até 7%, na Venezuela, Polónia e Nigéria.

Neste cenário, os países líderes são Singapura, em primeiro lugar com 66%, o Chile, em segundo lugar com 60%, e os Emirados Árabes Unidos, em terceiro lugar com 56%.

Curiosamente, o Japão, um país conhecido pelo seu avanço tecnológico, apresenta uma adoção de IA baixa, de 17%, estando por isso em 17.º lugar nesta análise.

Neste sentido, surpreendentemente, as três nações bálticas - Lituânia, Letónia e Estónia - estão no top 10 da adopção de IA.

Citando a entidade responsável pelo estudo, "embora não sejam amplamente reconhecidas, as nações bálticas estão bastante avançadas nas suas infraestruturas digitais e na força de trabalho de IT".

Além disso, "a Estónia e a Letónia têm as maiores taxas de penetração da Internet na Europa Central e de Leste".

E Portugal?

A Cybernews classifica Portugal em 5.º lugar a nível mundial para adoção de IA, com uma taxa de adoção de 55%.

Sabe-se que a adoção de IA aumentou de 10% em 2023 para 27% em 2024 e 55% em 2025.

Além disso, os downloads aumentaram de 1,0 M em 2023 para 2,9 M em 2024 e 5,9 M em 2025, com um aumento anual de +104% de 2024 para 2025.