“Deep research” do ChatGPT pode agora analisar repositórios do GitHub

A OpenAI anunciou uma novidade significativa para o seu chatbot de inteligência artificial (IA), o ChatGPT. A funcionalidade "Deep research" estende-se agora aos repositórios do GitHub, o que promete transformar a forma como os programadores interagem com as suas code bases.

Um novo conector para programadores

A OpenAI revelou uma atualização substancial para a sua funcionalidade Deep research no ChatGPT. Esta ferramenta, conhecida por compilar relatórios detalhados a partir de diversas fontes, incluindo a web, passa agora a contar com o seu primeiro "conector": uma integração com o GitHub, atualmente em fase beta.

Esta novidade permitirá aos programadores utilizar o ChatGPT para analisar repositórios e documentação técnica diretamente na plataforma. O conector estará disponível para utilizadores dos planos ChatGPT Plus, Pro e Team nos próximos dias, com suporte para Enterprise e Edu previsto para breve, segundo um porta-voz da OpenAI.

Esta integração com o GitHub surge num momento em que as empresas de IA procuram expandir a utilidade dos seus chatbots, estabelecendo ligações com plataformas e serviços externos. Um exemplo semelhante é o da Anthropic, que recentemente lançou as "Integrations" para o seu chatbot Claude.

Nate Gonzalez, Diretor de Produtos Empresariais da OpenAI, mencionou num artigo no LinkedIn:

Ouço frequentemente que os utilizadores consideram o agente Deep research do ChatGPT tão valioso que desejam conectá-lo às suas fontes internas, além da web. É por isso que hoje apresentamos o nosso primeiro conector.

Funcionalidades e potenciais benefícios

Além de responder a questões sobre code bases, o novo conector do ChatGPT permitirá aos utilizadores decompor especificações de produto em tarefas técnicas e dependências, resumir a estrutura e padrões de código, e compreender como implementar novas API utilizando exemplos de código reais. A OpenAI posiciona esta capacidade como uma ferramenta para poupar tempo, e não como um substituto para especialistas humanos.

Naturalmente, existe o risco de "alucinações" por parte do ChatGPT, um fenómeno onde o modelo de IA gera informações incorretas com aparente confiança - uma limitação inerente aos modelos atuais.

No entanto, um porta-voz da OpenAI assegurou que o ChatGPT respeitará as configurações de cada organização, garantindo que os utilizadores apenas acedem a conteúdo do GitHub para o qual já possuem permissão e a code bases que foram explicitamente partilhadas com o ChatGPT.

A OpenAI tem vindo a investir consistentemente no desenvolvimento de ferramentas de assistência à programação. Recentemente, apresentou uma ferramenta open-source para terminais designada Codex CLI e atualizou a aplicação desktop do ChatGPT para ler código em diversas aplicações focadas em desenvolvimento.

A empresa encara a programação como um dos principais casos de uso para os seus modelos. Reforçando esta aposta, surgiram notícias de que a OpenAI terá chegado a um acordo para adquirir o Windsurf, um assistente de programação baseado em IA, por um valor estimado em 3 mil milhões de dólares.

