Avião onde viajava Ursula von der Leyen alvo de “interferência” ao sistema GPS

O avião em que seguia a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi alvo de uma possível interferência. Tudo aconteceu no passado domingo, 31 de agosto de 2025, durante a aproximação ao aeroporto de Plovdiv, na Bulgária. Segundo as informações, a aeronave perdeu repentinamente o sinal GPS.

Segundo revela o Financial Times, o piloto foi obrigado a contornar o aeroporto por cerca de uma hora até realizar o pouso usando mapas de papel, uma forma de navegação manual tradicional.

Avião sofreu aparentemente um ataque de jamming e spoofing ao sistema GPS

Segundo autoridades, trata-se de um possível ataque de jamming (bloqueio) e spoofing (falsificação) de GPS, com suspeita de autoria russa. Esses métodos, antes exclusivos de operações militares, têm sido cada vez mais utilizados por Moscovo para perturbar operações civis em países da Europa de Leste.

A escalada deste tipo de interferência preocupa, pois pode representar um risco significativo para a segurança da aviação civil.

A Rússia já veio negar as acusações, mas as autoridades europeias, incluindo a Comissão Europeia, estão a tratar deste episódio com seriedade, denunciando um padrão crescente de ataques eletrónicos perto das fronteiras.

Esse incidente ocorre num contexto de crescente tensão na região, com relatos frequentes de jamming de GPS e interferência eletrónica em países vizinhos da Rússia. As autoridades europeias alertam para a vulnerabilidade das infraestruturas civis a este tipo de ataque tecnológico.