IRS e IMI: Prazo para pagamento dos impostos termina hoje

Com o início de setembro, terminam alguns prazos para acertar contas com o fisco. Até ao final do dia de hoje, os contribuintes têm de liquidar o IRS relativo a 2024 e é também dia de pagar a segunda prestação do IMI.

IRS: Pagamento da totalidade ou primeira prestação

Os contribuintes com IRS a pagar relativamente aos rendimentos obtidos em 2024 têm até esta segunda-feira para liquidar a totalidade do imposto ou então a primeira prestação caso tenham aderido a esta modalidade.

O Código do IRS determina que quando os contribuintes tenham imposto sobre o rendimento a devolver ao Estado devem fazê-lo até 31 de agosto, só que, de acordo com a lei, a data-limite passa a ser o dia seguinte quando a data-limite coincide com um domingo.

Segunda prestação do IMI

As taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) são fixadas anualmente pelos Municípios da área de localização dos prédios. O pagamento do IMI pode ser realizado na totalidade ou em prestações.

Caso o valor seja inferior a 100 euros, então corresponde a um pagamento único (que teve de ser feito em maio). Se o valor se situar entre 100 e 500 euros, então pagamento pode ser realizado em duas fases, durante os meses de maio e novembro. Se o pagamento foi superior a 500 euros, então o IMI pode ser pago em três vezes (maio, até agosto e em novembro). O prazo para o pagamento da segunda prestação termina hoje.

Como fazer o pagamento do IMI (via MB WAY)

Para realizar o pagamento do IMI, os contribuintes devem ir até à sua área pessoal no site das Fianças e depois ir a Pagamentos.

Em seguida basta que carreguem na opção Pagamentos da Decorrer

O próximo passo é carregar em Pagar.

Para finalizar, devem inserir o número de telefone associado ao MB WAY e depois proceder ao pagamento. Simples, rápido e sem as complicações de fazer um pagamento de serviços.