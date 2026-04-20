E-goi revela porque é que 90% das empresas ainda comunicam como se estivessem em 2016

O marketing digital atingiu um ponto de rutura. De acordo com o mais recente Bad Bot Report da Imperva, quase 50% de todo o tráfego da internet é agora gerado por bots. Para os diretores de marketing das empresas, isto traduz-se numa realidade catastrófica: métricas de abertura inflacionadas, bases de dados "fantasma" e investimentos desperdiçados em audiências que não existem.

Evolução ou estagnação? O que mudou nos últimos 10 anos

Lembra-se de 2016? Pessoas "caçavam" monstros virtuais na rua com o Pokémon Go, o Instagram lançava as "Stories" para combater o Snapchat, a China lançava o TikTok e, na comunicação digital, muitas empresas adotavam a estratégia do "spray and pray": enviar o mesmo e-mail para toda a base de dados e esperar por resultados.

Dez anos depois, a E-goi, plataforma líder em automação de marketing omnicanal, alerta para a urgência de largar esse modelo arcaico, acolhendo as mudanças brutais que a Inteligência Artificial (IA) e a privacidade de dados impuseram ao mercado em 2026.

Se em 2016 o retorno do investimento em e-mail marketing era de $44 por cada $1 investido, qual será o ROI de hoje se 50% da sua lista for composta por bots?

Afirma Miguel Gonçalves, diretor-executivo da E-goi.

Entregabilidade e os seus desafios

O desafio não é apenas chegar ao cliente, mas passar pelos guardiões. Os ISP (Internet Service Providers) tornaram-se mais agressivos.

Sem tecnologias de Throttling (controlo de vazão de envios) e uma gestão de erro humano em escala e tempo real, a reputação do domínio de uma empresa pode ser destruída em minutos por um único envio mal estruturado.

A urgência para as empresas é real

Um estudo da ZeroBounce indica que mais de 20% dos endereços de e-mail expiram ou tornam-se inválidos anualmente.

Sem uma limpeza inteligente e um design adaptado aos novos leitores de e-mail com modo de poupança de dados e privacidade reforçada, a taxa de conversão das empresas tende a estagnar ou cair drasticamente.

Comunicar em 2026 não é sobre quem grita mais alto, mas sobre quem é mais relevante no contexto de cada cliente.

Afirma Daniel Alves, Head of Innovation & Research da E-goi, complementando que "quem não utiliza hoje uma segmentação bot-free e um timing de precisão individual, está a falar para o vazio".

Para ajudar as marcas a cruzar esta ponte tecnológica, a E-goi está a anunciar um webinar gratuito, "Ainda faz E-mail Marketing como em 2016? Veja o que muda em 2026!", onde irá dissecar as mecânicas que definem o sucesso (ou o fracasso) das marcas na caixa de entrada dos clientes.