Comandos Linux para Totós 2025: Tutorial n.º 4

Em 2011 iniciamos um conjunto de tutoriais com o objetivo de ensinar a usar a linha de comandos do Linux. Intitulada “Comandos Linux para Totós”, a rubrica teve enorme sucesso. Este ano voltamos a recordar a rubrica... com algumas novidades.

Como já referimos em alguns artigos, a shell (terminal) do Linux permite introduzir comandos. Através dos comandos podemos realizar quase todas as tarefas possíveis num sistema como, por exemplo, copiar ficheiros, criar/apagar diretórios, controlar serviços, etc.

whoami | pwd | id | who | date | cal | man | hostname | uptime | history | uname | lsb_release | df … ainda se lembram? Se não, vejam aqui e aqui.

Depois de termos aprendido a criar diretórios, subdiretórios e ficheiros (relativamente aos ficheiros vamos em próximos tutoriais abordar um editor de texto), hoje vamos explicar o output de um ls -l (ls – comando para listar diretórios e ficheiro e a opção “l” é para podermos visualizar mais detalhes, incluindo as permissões dos ficheiros).

As permissões em ficheiros e diretórios estão divididos basicamente em 3 níveis:

u – user (dono do ficheiro ou diretório)

– user (dono do ficheiro ou diretório) g – group (grupo(s) a que pertence)

group (grupo(s) a que pertence) o – other (todos os outros)

onde:

Considere o seguinte exemplo.

Como podemos ver, o ficheiro ppware.txt tem permissões de:

leitura e escrita para o utilizador

e para o leitura para o grupo

para o leitura para os outros

Está percebido a parte das permissões. Há alguma dúvida? Se sim, deixem em comentário que eu dou uma ajuda.

Desafio

Quais as permissões do ficheiro ppinto.dat? e psimoes.doc? o que pode afirmar relativamente ao teste (ver na imagem anterior)?

