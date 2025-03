Comandos Linux para Totós 2025: Tutorial n.º 2

Em 2011 iniciamos um conjunto de tutoriais com o objetivo de ensinar a usar a linha de comandos do Linux. Intitulada “Comandos Linux para Totós”, a rubrica teve enorme sucesso. Este ano voltamos a recordar a rubrica... com algumas novidades.

Relembramos que para acompanharem estes tutoriais é necessário que possuam um terminal Unix/Linux para ir experimentando e aprendendo os comandos apresentados. Para os que já dominam a matéria, lanço desde já o desafio de colaborarem nesta rubrica.

Como já referimos em alguns artigos, a shell (terminal) do Linux permite introduzir comandos. Através dos comandos podemos realizar quase todas as tarefas possíveis num sistema como, por exemplo, copiar ficheiros, criar/apagar diretórios, controlar serviços, etc.

whoami | pwd | id | who | date | cal … ainda se lembram? Se não, vejam aqui

Vamos então conhecer mais alguns comandos, apresentado para que serve e seguido de um exemplo.

man – permite aceder ao “manual” de um determinado comando. Na informação do comando é normalmente indicado o que o comando faz e que argumentos (opções) podem ser usados. Para sair do manual de um determinado comando deve pressionar a tecla ‘q’.

plware@pplware:~$ man who plware@pplware:~$ man who

hostname – permite saber o nome da nossa máquina

pplware@pplware:~$ hostname pplware pplware@pplware:~$ hostname pplware

uptime – basicamente este comando permite saber há quanto tempo o sistema está ligado. O uptime fornece também a informação sobre o número de utilizadores ligados ao sistema e a carga média do sistema no passado (1min, 5 min e 15 min).

pplware@pplware:~$ uptime 23 : 45 : 38 up 8 min, 2 users , load average: 0.01 , 0.52 , 0.46 pplware@pplware:~$ uptime 23:45:38 up 8 min, 2 users, load average: 0.01, 0.52, 0.46

history – permite visualizar os últimos comandos que foram introduzidos no terminal. Saber mais sobre o history aqui.

pplware@pplware:~$ history 1 cd / media / 2 ls 3 cd VBOXADDITIONS_4.0.4_70112 / 4 ls pplware@pplware:~$ history 1 cd /media/ 2 ls 3 cd VBOXADDITIONS_4.0.4_70112/ 4 ls

Para executar de imediato um comando pode fazer !<numero>. Considerando que quer, por exemplo, executar o comando 2, pode fazer !2

uname – Permite saber algumas informações sobre o sistema como, por exemplo, a versão kernel, arquitetura do processador e do sistema, etc. Para ver todas as informação num só comando pode usar uname –a

pplware@pplware:~$ uname -a Linux pplware 2.6.38- 8 -generic #42-Ubuntu SMP Mon Mar 20 03:31:50 UTC 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux pplware@pplware:~$ uname -a Linux pplware 2.6.38-8-generic #42-Ubuntu SMP Mon Mar 20 03:31:50 UTC 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux

lsb_release – Permite saber informações sobre a distribuição em uso. Para saber todas as informações devem usar o comando lsb_release –a

pplware@pplware:~$ lsb_release -a Distributor ID: Ubuntu Description: Jammy Jellyfish Release: 22.04 LTS Codename: Jellyfish pplware@pplware:~$ lsb_release -a Distributor ID: Ubuntu Description: Jammy Jellyfish Release: 22.04 LTS Codename: Jellyfish

df – Permite saber o espaço ocupado por cada disco/partição no sistema de ficheiros. Para visualizar a informação no modo “humano” (em MB) deve usar o comando df –h

pplware@pplware:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use % Mounted on / dev / sda1 6.9G 2.5G 4.1G 38 % / none 242M 644K 241M 1 % / dev none 249M 300K 248M 1 % / dev / shm none 249M 96K 248M 1 % / var / run none 249M 0 249M 0 % / var / lock / dev / sr0 43M 43M 0 100 % / media / VBOXADDITIONS_4.1.0_73009 pplware@pplware:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda1 6.9G 2.5G 4.1G 38% / none 242M 644K 241M 1% /dev none 249M 300K 248M 1% /dev/shm none 249M 96K 248M 1% /var/run none 249M 0 249M 0% /var/lock /dev/sr0 43M 43M 0 100% /media/VBOXADDITIONS_4.1.0_73009

Estes são mais alguns comandos básicos para quem se quiser iniciar no mundo do Linux, mais concretamente na linha de comandos. Numa próxima rubrica vamos trazer mais alguns exemplos e dicas de utilização. Esperamos que tenham gostado do tutorial nº2.

Bom fim de semana! shutdown –r now

