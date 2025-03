Já começou a pensar nas férias? IA do Google Maps no iPhone será uma aliada este ano

Ainda que estejamos no início de 2025, há certamente quem já esteja a planear as férias ou apenas uma viagem. Não sendo complicado de fazer, pode ter uma ajuda grande se as ferramentas certas forem usadas. O iPhone recebe agora uma nova opção, que irá ser muito usada. A IA do Google Maps no iPhone será um aliada este ano e de forma muito simples. Descubra como!

Existem várias ferramentas na Internet que permitem planear as próximas viagens. Embora o ChatGPT já se esteja a tornar um fiel companheiro para as próximas férias, o Google Maps ainda é o rei, muito por causa das ferramentas e extras que oferece.

No entanto, e mesmo com essas capacidades todas, a Google acaba de anunciar uma série de novas funcionalidades. A grande maioria delas está focada e baseada na IA, e que ajudarão a planear a próxima viagem ou a próxima visita a um local especial. Tudo será baseado na captura de imagens destes locais.

Todos os leitores já viram na Internet centenas de imagens e fotografias dos locais de que querem visitar, mesmo que não saibam onde estão ou onde se localizem. A grande novidade agora é que o Google Maps conseguirá carregar essas imagens e guardá-las para uma utilização posterior.

A diferença que vai existir é que essas mesmas imagens podem depois ser lidas e esses locais encontrados, de forma automática e com grande precisão. O serviço de mapas da Google irá apenas olhar ao local e identificar os elementos presentes, para localizar esses pontos que os utilizadores querem visitar. Para isso usará, naturalmente, a IA.

Para usar esta novidade, terá de ser ativada a nova opção de lista de "capturas de ecrã" na aplicação no iPhone. Isso irá analisar as fotografias dos utilizadores, encontrar os nomes dos lugares e permitirá que estes sejam guardados numa lista especial no Google Maps.

O melhor de tudo é que estes locais guardados aparecerão no mapa da do Google Maps, e podem ser facilmente partilhados numa lista com todos os seus companheiros de viagem. Infelizmente, esta é ainda uma opção que está apenas disponível nos EUA e no iPhone. Ainda assim, espera-se que muito em breve seja alargada a mais países e, naturalmente, ao Android.