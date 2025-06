Apple mudou numeração dos seus sistemas operativos para tudo ser mais simples

A Apple já mostrou nesta WWDC que está mudar muito os seus sistemas operativos. Há um novo design e uma nova imagem, para serem ainda mais apelativos e mais interessantes. Mas a Apple não ficou por aqui e criou uma pequena revolução. A partir de agora, o número da versão dos sistemas mudou e deu um grande salto. Descubra a razão.

Como parte de uma reformulação dos seus sistemas operativos, a Apple está a implementar uma das mudanças mais significativas já vistas na sua marca. Mas a empresa não quer apenas mudar a imagem e o design destes sistemas e deu mais um passo para agilizar a sua utilização e interpretação.

Assim e a partir de 2026, a empresa deixará de utilizar os números de versão atuais como o macOS 15, iOS 18, iPadOS 18.5, etc. Passará a adotar um sistema baseado em anos em toda a sua linha de sistemas operativos. Desta forma, os nomes irão mudar para iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, WatchOS 26, TVOS 26 e VisionOS 26, seguindo este padrão daqui para a frente.

Os futuros sistemas operativos Mac ainda manterão os seus temas de natureza da Califórnia, como o Tahoe (a próxima versão do macOS) e o actual Sequoia. A mudança é compreensível pois acompanhar as mais recentes atualizações da Apple estava a tornar-se uma tarefa árdua para os utilizadores, dada a quantidade de sistemas operativos diferentes.

Com a adição do headset de realidade alargada Vision Pro, a empresa conta agora com seis famílias de sistemas operativos com quatro esquemas de numeração únicos. No entanto, os iPhones da Apple vão manter o sistema de numeração atual.

Recorde-se que esta não é uma ideia única da Apple e já outras marcas deram este passo no passado. A Samsung adotou um sistema de nomenclatura para os telefones Galaxy S baseado no ano em 2020, após o Galaxy S10, sendo o modelo atual o Galaxy S25. Esta mudança a nível dos equipamentos não parece estar por agora nos planos da Apple.