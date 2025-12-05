Estes 6 produtos da Apple estão com descontos desde 30%. Pode ser o momento de comprar!

Apesar de lhe reconhecerem qualidade, nem todos os utilizadores têm carteira para os produtos da Apple. Uma vez que adquiri-los em promoção pode representar uma boa oportunidade, compilámos seis gadgets com descontos desde 30%.

A Apple consolidou uma reputação baseada no desempenho, durabilidade e ecossistema integrado, tendo conseguido elevar o valor percebido dos seus produtos.

A par disso, no entanto, estabeleceu uma fasquia de preços que pode representar um obstáculo para quem deseja comprar um iPhone, Mac ou Apple Watch, pelas mais-valias que, apesar do preço alto, lhes reconhece.

Neste cenário, quando surgem descontos, o custo-benefício melhora consideravelmente, permitindo que mais pessoas experimentem a tecnologia da marca.

Gadgets da Apple com descontos que podem fazer a diferença na carteira

O pequeno localizador com cerca de 3,2 cm de diâmetro e apenas 8 mm de espessura foi concebido para se prender a chaves, mochila, mala ou qualquer objeto importante.

Assim, é ideal para quem vive a perder coisas, permitindo localizar qualquer objeto com enorme precisão recorrendo à rede Encontrar.

O rato sem fios e recarregável da Apple, em branco, tem superfície Multi-Touch e permite gestos como rolar páginas ou alternar entre aplicações.

É fácil de emparelhar com um Mac e iPad, e desenhado para deslizar suavemente sobre a secretária durante longos períodos de uso.

O MacBook Air de 2025 com o chip M4 oferece um salto notável em desempenho e eficiência, mantendo o design elegante.

Com a autonomia a ser um dos seus pontos mais fortes, as 18 horas prometidas permitem aguentar facilmente um dia inteiro de trabalho. Além disso, a experiência é fluida mesmo em tarefas mais pesadas como edição de fotografia e alguma edição de vídeo.

Em promoção, na Amazon, está a versão do MackBook Air de 13 polegadas, com 16 GB de RAM e 256 GB SSD.

A versão mais acessível da linha iPhone 16 foi pensada para quem procura equilíbrio entre preço e funcionalidade, com o essencial da experiência Apple num formato mais económico.

Em promoção, na Amazon, está a versão do iPhone 16e de 128 GB, em preto.

Auscultadores sem fio com cancelamento ativo de ruído, boa autonomia de bateria e integração fluida com dispositivos da Apple. Além disso, oferecem medição de frequência cardíaca e áudio espacial.

Este modelo de auricular da Apple combina conforto, mobilidade e som de qualidade.

Os auscultadores over-ear premium da Apple procuram responder aos utilizadores que procuram som mais imersivo e detalhado.

Ideais para música, filmes ou trabalho em ambientes fixos, oferecendo conforto e qualidade sonora superior, mas, também, para viagens de avião, por exemplo, para mais silêncio.