Apple disponibiliza beta 4 do iOS 18.5, macOS 15.5, watchOS 11.5, tvOS 18.5 e visionOS 2.5

Tal como é normal, a Apple continua a desenvolver o iOS 18. Como tal, a empresa deixou, para programadores, uma nova beta, o iOS 18.5 beta 4. O que haverá de novo?

iOS 18.5 a caminho

A Apple disponibilizou para download a beta 4 do iOS 18.5 (build 22F5068a) para iPhone e do iPadOS 18.5 para iPad. Para já, está destinada apenas aos programadores e chega uma semana depois da versão anterior.

O iOS 18.5 é uma atualização pequena, pelo menos por enquanto. As novidades existem, por exemplo, a aplicação Mail adicionou uma nova opção que permite mostrar as fotos dos contactos. Agora, basta tocar nos três pequenos pontos no canto superior direito para ativar a nova opção.

A Apple também alterou a secção AppleCare e Garantia em Definições > Geral. Agora aparece um banner no topo do ecrã com o logótipo do AppleCare e um link para obter mais informações sobre o seguro.

Além disso, a segunda beta introduziu duas novidades para os clientes de algumas operadoras: a transferência rápida de eSIM e a conversão de cartão SIM em eSIM (ainda não funciona no mercado português).

Se o seu dispositivo estiver configurado para receber as betas para programadores, aceda a Definições > Geral > Atualização de Software. Assim poderá iniciar o download da beta 4 do iOS 18.5.

A beta pública equivalente também será disponibilizada em breve.

Ao mesmo tempo, a empresa de Cupertino disponibilizou a beta 4 do:

macOS 15.5 (build 24F5068b)

watchOS 11.5 (build 22T5567a)

tvOS 18.5 (build 22L5566a)

visionOS 2.5 (build 22O5467a)

Também estas versões, por agora, destinam-se apenas a programadores e foram lançadas uma semana após as versões anteriores.