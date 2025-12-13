iOS 26.4: novas funcionalidades reveladas em fuga de informação interna da Apple

Uma versão interna do iOS 26 que veio a público revela várias novidades que a Apple planeia introduzir no iOS 26.4, incluindo preenchimento automático de cartões de crédito em apps de terceiros, pastas na app Freeform e um novo plano de Desporto na Apple TV.

O iOS 26 ainda não mostrou tudo

A Apple continua a trabalhar arduamente no refinamento do seu sistema operativo móvel, e uma recente fuga de informação de uma versão interna do iOS 26 dá-nos uma visão privilegiada do que está para vir.

O iOS 26.4 promete ser uma atualização substancial, com diversas funcionalidades que irão certamente agradar aos utilizadores.

Preenchimento automático de cartões de crédito em apps de terceiros

Uma das novidades mais práticas será a expansão do sistema de preenchimento automático de dados de cartões de crédito.

Atualmente, esta funcionalidade está limitada ao Safari, mas com o iOS 26.4, a Apple pretende detetar quando o utilizador introduz dados de cartão em aplicações de terceiros, oferecendo a opção de os guardar no Porta-chaves iCloud.

Esta alteração permitirá que apps de terceiros acedam de forma segura aos dados guardados, proporcionando uma experiência de pagamento mais fluida e conveniente.

Pastas na app Freeform

A Freeform, a aplicação de quadro branco digital da Apple que permite colaboração multiplataforma, vai finalmente receber suporte para "pastas".

Esta funcionalidade há muito aguardada irá permitir uma melhor organização dos projetos e quadros criados pelos utilizadores.

Novo plano de Desporto para a Apple TV

Tendo em conta o investimento agressivo da Apple em direitos desportivos, incluindo a Major League Soccer, Major League Baseball e Fórmula 1, não é surpreendente que a empresa esteja a preparar um "plano dedicado ao Desporto" para subscritores da Apple TV.

Este novo plano, que certamente terá uma subscrição adicional ou separada, poderá ser lançado juntamente com o iOS 26.4 algures no próximo ano.

Novas medidas de segurança

A Apple continua a reforçar a segurança dos seus dispositivos.

A versão interna que veio a público aponta para a introdução de um "novo sistema de validação" que verificará a integridade do dispositivo antes de permitir o início de sessão na Conta Apple e no iCloud.

Localização precisa para AirPods

Outra novidade interessante é a funcionalidade "Precise Outdoor Location" (Localização Exterior Precisa) para os AirPods.

Esta permitirá localizar os auscultadores com maior precisão através da app Encontrar. Embora não tenha sido confirmado, é provável que esta funcionalidade esteja limitada aos AirPods Pro 3, tirando partido do novo chip Ultra Wideband U2.

E ainda há mais: iOS 27 no horizonte

A mesma fuga de informação revelou também algumas funcionalidades previstas para o "iOS 27", nomeadamente melhorias nas coleções da app Fotografias e um novo sistema de emparelhamento para os AirPods.

Nota importante

É importante salientar que, tratando-se de uma versão interna ainda em desenvolvimento, a Apple poderá sempre alterar o calendário de lançamento de algumas destas funcionalidades, adiando-as para versões posteriores.

Como já havíamos falado, o iOS 26.4 promete ser uma atualização significativa, especialmente quando comparada com as versões anteriores que se focaram principalmente no refinamento da controversa interface Liquid Glass.