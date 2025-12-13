PplWare Mobile

Intel e AMD processadas após descoberta de chips em mísseis russos na Ucrânia

· Hardware 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Rui Neto

Tags:

  1. Inculto says:
    13 de Dezembro de 2025 às 21:58

    Não eram chips de frigoríficos e máquinas de lavar?? E ficar com o dinheiro dos cidadãos Russos só por serem russos não é crime…?? Pergunto isso porque ninguém deverá pagar pela burrice dos políticos… Poderemos culpar uma empresa dessas se tivermos um acidente onde o carro não tenha evitado uma colisão?

    Responder
  2. Luis Henrique Silva says:
    13 de Dezembro de 2025 às 22:16

    Se forem chips antigos e não fabricados agora, não têm culpa nenhuma as ditas empresas.
    O problema é se estiver a enviar para lá chips.

    Responder
  3. Gringo Bandido says:
    13 de Dezembro de 2025 às 22:18

    As maravilhas do capitalismo! tanto mata de um lado como do outro, o que interessa é mesmo o lucro dos já podres de ricos.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube