Intel e AMD processadas após descoberta de chips em mísseis russos na Ucrânia

Uma análise forense aos destroços de armamento utilizado pela Rússia revelou a presença de componentes ocidentais, o que desencadeou uma ação judicial nos Estados Unidos contra grandes fabricantes de semicondutores, incluindo a Intel e a AMD.

Acusação à Intel e AMD de "ignorância deliberada"

A anatomia de um míssil revela muito mais do que a sua capacidade bélica. Para além da função destrutiva, os destroços são testemunhos físicos de uma complexa cadeia de design, fabrico e distribuição que ignora fronteiras geopolíticas. Diversas análises técnicas realizadas na Ucrânia identificaram, no interior de armamento russo, componentes eletrónicos de origem estrangeira.

Esta descoberta técnica transformou-se numa batalha jurídica. Esta semana, o tribunal estatal do Texas, em Dallas, recebeu várias ações civis interpostas por dezenas de cidadãos ucranianos. Os alvos são pesos pesados da indústria: Intel, AMD e Texas Instruments, juntamente com a Mouser Electronics, um importante distribuidor de componentes ligado à Berkshire Hathaway.

A acusação central é que estas empresas falharam em impedir que os seus chips, sujeitos a restrições, fossem revendidos à Rússia através de terceiros, violando as sanções internacionais. A escolha do tribunal texano deve-se à presença operativa destas companhias nesse estado.

Conforme reportado pela Bloomberg, os processos alegam que as empresas incorreram no que os advogados classificam como "willful ignorance", ou seja, uma ignorância deliberada face ao desvio dos seus produtos para a Rússia através de intermediários previsíveis.

Os queixosos argumentam que existiam sinais de alerta suficientes indicando que os componentes destas marcas estavam a ser revendidos em violação das sanções norte-americanas. No entanto, alegam que não foram implementados controlos reforçados para travar esse fluxo. Esta omissão fundamenta uma acusação mais vasta de negligência corporativa no que toca ao controlo de exportações e à prevenção do desvio de tecnologia para fins militares.

O caminho dos componentes até à frente de combate

O contexto deste litígio está alinhado com investigações que, há muito, sinalizam a presença de tecnologia ocidental no arsenal russo. Vladyslav Vlasiuk, comissário presidencial da Ucrânia para a política de sanções, explicou recentemente à CNN que a maioria destes componentes é de "dupla utilização" (civil e militar).

A sua entrada nos programas de armamento ocorre, habitualmente, através de uma rede complexa de intermediários e empresas de fachada criadas para contornar bloqueios.

As ações judiciais não se baseiam apenas em teorias abstratas, mas citam episódios concretos. Os documentos referem cinco ataques específicos, ocorridos entre 2023 e 2025, que resultaram na morte ou ferimentos de civis ucranianos.

Segundo a documentação apresentada, um destes ataques envolveu drones de fabrico iraniano, enquanto outros foram perpetrados com mísseis de cruzeiro KH-101 e mísseis balísticos Iskander, de produção russa. Em várias destas ocorrências, os demandantes garantem que os sistemas de armamento incorporavam eletrónica associada às empresas agora processadas.

O foco das demandas estende-se para além das fabricantes originais. A Mouser Electronics, sediada em Mansfield, Texas, e propriedade da Berkshire Hathaway desde 2007, é destacada nos documentos judiciais. A acusação sustenta que a distribuidora facilitou a transferência de chips para sociedades de fachada controladas por agentes ligados à Rússia, e que as suas operações logísticas foram uma peça chave na conduta denunciada.

Até ao momento, as empresas visadas não emitiram comentários públicos sobre o caso. Historicamente, estas companhias afirmam cumprir rigorosamente os requisitos das sanções, garantindo que cessaram a atividade na Rússia no início da guerra e que mantêm políticas estritas de supervisão.

